Криптоплатформа Uphold выплатит $5 млн по соглашению с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс. Причиной стало продвижение программы CredEarn, которая вводила пользователей в заблуждение относительно рисков.

Что произошло

Uphold активно рекламировала программу CredEarn как способ заработка на криптовалютах с гарантированной доходностью. Однако компания не предупреждала пользователей о высоких рисках, связанных с этим продуктом. После банкротства Cred в декабре 2020 года многие инвесторы потеряли свои средства.

Контекст и предыстория события

CredEarn предлагала пользователям до 10% годовых на депозиты в криптовалютах. Программа привлекала инвесторов обещаниями низкого риска и высокой доходности. Однако фактически средства направлялись в высокорисковые кредитные операции, что привело к краху компании. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные случаи подчеркивают важность прозрачности в криптоиндустрии.

Реакция рынка

После новости о соглашении курс токена Uphold (UPX) снизился на 3% за сутки. Общий объем торгов составил $1,2 млн, что свидетельствует о повышенном интересе к активу на фоне новостей.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских инвесторов этот случай служит напоминанием о необходимости тщательно изучать условия криптопродуктов перед вложением средств. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, сумма штрафа составляет примерно 450-475 млн рублей. Это подчеркивает важность соблюдения регуляторных норм даже на международном уровне.

Соглашение Uphold с генеральным прокурором Нью-Йорка стало очередным шагом в ужесточении регулирования криптоиндустрии. Оно демонстрирует, что компании несут ответственность за прозрачность и честность в рекламе своих продуктов.