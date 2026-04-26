Биткоин на пороге исторического апрельского рекорда

Апрель 2026 года может стать одним из самых успешных месяцев для биткоина за последние пять лет. К концу месяца первая криптовалюта демонстрирует впечатляющий прирост в 13,71%. Для того чтобы превзойти результат апреля 2025 года (14,08%) и зафиксировать лучший апрельский показатель с 2020 года, биткоину осталось вырасти всего на полпроцента. До закрытия месяца осталось несколько торговых сессий, что оставляет инвесторам надежду на достижение этого рубежа.

Исторически апрель считается одним из наиболее благоприятных месяцев для биткоина. Средний исторический прирост за этот месяц составляет 13,11%, а медианное значение доходности достигает 10,49%, согласно данным аналитической платформы Coinglass. Текущий показатель 2026 года уже превосходит оба этих ориентира, даже до завершения последних торговых дней.

Динамика предыдущих лет и текущий контекст

Анализ предыдущих пяти лет показывает смешанную динамику апрельских результатов. В 2025 году биткоин прибавил 14,08%, а в 2020 году — целых 34,26%. Однако были и периоды снижения: в 2024 году курс упал на 14,76%, в 2022 году — на 17,30%, а в 2021 году — на 1,98%. Скромный рост на 2,81% в 2023 году стал скорее исключением из правила.

Текущее восстановление особенно заметно на фоне слабого начала года. В январе биткоин потерял 10,17%, а в феврале — ещё 14,94%. Март принёс незначительный рост на 1,81%. Таким образом, апрельский подъём компенсировал примерно половину этих потерь. Поддержку рынку оказали улучшение притока средств в спотовые биткоин-ETF и снижение курса доллара США, что традиционно позитивно влияет на рисковые активы.

Осторожность инвесторов и геополитические риски

Несмотря на уверенный месячный рост, настроения среди трейдеров остаются осторожными. Индекс страха и жадности, по состоянию на 25 апреля, показывал значение 31 пункт, что соответствует зоне «страха». Месяцем ранее этот показатель опускался до 10 пунктов, сигнализируя об «экстремальном страхе». Хотя текущее значение указывает на медленное восстановление уверенности, оно всё ещё далеко от зоны «жадности».

Интересно, что текущая цена биткоина около $77 500 остаётся на 38% ниже исторического максимума в $126 198, зафиксированного в октябре 2025 года. Этот разрыв объясняет расхождение между уверенным месячным ростом и осторожными позициями трейдеров на рынке деривативов. Ставки финансирования бессрочных контрактов на BTC остаются около нуля или даже в отрицательной зоне, что свидетельствует о нежелании трейдеров поддерживать рост с использованием кредитного плеча. Это может быть связано с сохраняющимися геополитическими рисками, такими как напряжённость между США и Ираном, которые оказывали давление на мировые рынки в течение всего апреля.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для майнеров из России и СНГ текущая динамика биткоина означает потенциальное увеличение доходности, особенно если курс продолжит рост и достигнет новых максимумов. Однако важно помнить о волатильности рынка и не полагаться исключительно на краткосрочные колебания. Долгосрочная стратегия и управление рисками остаются ключевыми. Учитывая, что майнинг — это капиталоёмкий бизнес, стабильность и предсказуемость курса биткоина критически важны для планирования инвестиций в оборудование и операционные расходы. Российским майнерам также следует учитывать регуляторные риски и возможные изменения в законодательстве, которые могут повлиять на их деятельность.

Инвесторам из региона следует проявлять осторожность, несмотря на позитивные сигналы. Геополитическая неопределённость и потенциальные изменения в глобальной экономике могут быстро изменить рыночные настроения. Диверсификация портфеля и инвестирование только тех средств, которые вы готовы потерять, остаются фундаментальными принципами. В условиях, когда индекс страха и жадности ещё не достиг зоны «жадности», это может быть как возможностью для входа, так и сигналом к дальнейшей консолидации рынка перед более уверенным движением.