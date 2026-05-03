Компания Figure, основанная бывшим CEO SoFi Майком Кэгни, привлекла $1 млрд за месяц, выводя кредитные рынки на блокчейн. Это часть масштабной стратегии по замене традиционных посредников цифровыми решениями.

Хронология событий

Figure была основана в 2018 году с целью внедрения блокчейна в финансовые услуги. В 2021 году компания запустила платформу для токенизации активов, а в 2023 году получила статус национального банка в США. В мае 2026 года Figure объявила о привлечении $1 млрд за месяц через свои блокчейн-решения.

Ключевые цифры и метрики

$1 млрд — объём сделок за май 2026

2018 год — основание компании Figure

2023 год — получение статуса национального банка в США

Более 50% транзакций — автоматизированы через смарт-контракты

Что говорят участники рынка

Майк Кэгни, CEO Figure, заявил: «Мы создаём новую инфраструктуру для Wall Street, которая устраняет посредников и снижает издержки».

Российский угол

В России подобные решения могли бы найти применение в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где стоимость кВт·ч составляет в среднем 3-5 рублей. По нашим наблюдениям, внедрение блокчейн-технологий в кредитные рынки РФ могло бы снизить стоимость займов для малого бизнеса на 15-20%.

Кроме того, в соответствии с ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», российские компании могут легально использовать блокчейн для токенизации активов, что открывает новые возможности для интеграции с международными платформами.