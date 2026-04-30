MARA Holdings приобретает Long Ridge Energy за $1,5 млрд, включая газовую электростанцию мощностью 505 МВт и 1600 акров земли в Огайо.

Российский майнинговый оператор «СибирьТех» уже несколько лет использует газовые электростанции для питания своих дата-центров в Иркутской области. Теперь аналогичную стратегию перенимают в США: MARA Holdings объявила о покупке Long Ridge Energy за $1,5 млрд.

Кто, сколько, когда

Сделка включает газовую электростанцию мощностью 505 МВт и 1600 акров земли в Огайо. Общая мощность объекта превышает 1 ГВт, что делает его одним из крупнейших энергетических активов в США. Транзакция завершится в третьем квартале 2024 года.

Как это работает технически

Газовая электростанция Long Ridge Energy использует современные турбины, которые обеспечивают стабильное энергоснабжение с минимальными выбросами. Это позволяет MARA Holdings масштабировать свои мощности для будущих проектов в области искусственного интеллекта и IT-инфраструктуры.

Реакция конкурентов

Конкуренты MARA Holdings, такие как Core Scientific и Riot Platforms, уже инвестируют в аналогичные проекты. В частности, Core Scientific планирует построить дата-центр мощностью 500 МВт в Техасе к концу 2025 года.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров эта сделка подчеркивает важность доступа к дешёвой электроэнергии. В Иркутской области, где средний тариф составляет около 3 ₽/кВт·ч, газовые электростанции уже используются для питания майнинговых ферм. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, инвестиции MARA Holdings эквивалентны примерно 135 млрд ₽.

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные сделки могут стимулировать российских инвесторов к поиску аналогичных активов в регионах с низкими тарифами на электроэнергию.