США конфисковали $500 млн криптоактивов Ирана: что это значит для майнеров

Министерство финансов США заявило о конфискации $500 млн криптоактивов Ирана, что на 45% больше ранее заявленных $344 млн.

Майнинг-ферма в Тегеране, работающая на дешёвой электроэнергии по $0.02 за кВт·ч, внезапно оказалась под прицелом американских регуляторов. Владелец потерял доступ к своим BTC-кошелькам после санкций США.

Кто, сколько, когда

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о конфискации криптоактивов на сумму $500 млн, принадлежащих Ирану. Это на 45% больше ранее заявленных $344 млн. Операция проведена в рамках санкций против финансирования терроризма.

Как это работает технически

США использовали механизм блокировки криптокошельков через сотрудничество с биржами и аналитическими компаниями. Технология отслеживания транзакций позволяет идентифицировать адреса, связанные с санкционными лицами.

Реакция конкурентов

Китай и Россия выразили обеспокоенность усилением контроля США над крипторынком. В Пекине заявили о необходимости создания альтернативных платежных систем, не зависящих от доллара.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, сумма конфискации эквивалентна 45-47.5 млрд рублей. Российским майнерам в Иркутской области и Красноярском крае, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, стоит учитывать риски блокировки активов при работе с международными биржами.

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные случаи могут ускорить переход майнеров на децентрализованные биржи и кошельки, что увеличит спрос на аппаратные решения для безопасного хранения криптоактивов.

Частые вопросы

Как конфискация криптоактивов Ирана повлияет на российских майнеров?
Российским майнерам стоит учитывать риски блокировки активов при работе с международными биржами. Рекомендуется использовать децентрализованные решения для хранения криптоактивов.
Каковы налоговые последствия для российских майнеров?
Конфискация активов не влияет напрямую на налогообложение майнеров в России. Однако стоит учитывать риски при декларировании доходов от майнинга.
Какие регионы России наиболее привлекательны для майнинга?
Иркутская область и Красноярский край привлекательны для майнинга благодаря низким тарифам на электроэнергию — 3-5 ₽/кВт·ч.

