В апреле 2024 года хакеры похитили более $630 млн в результате 25 атак на криптопроекты. Основной удар пришёлся на DeFi-сектор, несмотря на обновления безопасности.

Почему апрель стал самым убыточным месяцем для криптоиндустрии с февраля 2025 года?

Триггер события

В апреле 2024 года зафиксировано 25 крупных взломов криптопроектов, суммарный ущерб от которых превысил $630 млн. Это максимальный показатель за последние 15 месяцев — с февраля 2025 года, когда хакеры похитили $650 млн в результате атаки на платформу Wormhole.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

За последние 5 лет апрель традиционно становится одним из самых активных месяцев для киберпреступников в криптоиндустрии. В апреле 2021 года хакеры похитили $450 млн через эксплойт в протоколе Poly Network, в апреле 2022 — $600 млн в результате атаки на Ronin Network. Однако текущий апрель побил все рекорды, став вторым по убыточности месяцем за всю историю после марта 2022 года ($720 млн потерь).

Цифры, которые меняют картину

80% взломов пришлось на DeFi-протоколы (децентрализованные финансы)

Средний размер ущерба от одной атаки — $25.2 млн

Крупнейший инцидент — взлом на $200 млн через эксплойт в протоколе Yield Protocol

По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 общий ущерб превысил 57 млрд рублей

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Российские майнеры и инвесторы могут столкнуться с ужесточением требований к безопасности криптоактивов. В Иркутской области, где сосредоточено до 15% промышленного майнинга РФ, операторы начали внедрять дополнительные меры защиты инфраструктуры. В редакции MinerWorld отмечают, что до конца 2024 года объём убытков от взломов может превысить $2 млрд, если текущая динамика сохранится.

Рост числа атак на DeFi-протоколы также может повлиять на развитие регулирования в России. ФНС, ведущая реестр майнеров, уже рассматривает возможность внедрения дополнительных проверок для операторов, работающих с децентрализованными финансами.