30 апреля сеть второго уровня MegaETH запустила токен MEGA, который начал торговаться на ведущих биржах по цене около $0,2. Однако уже через несколько часов котировки просели на 21%, и на момент публикации цена составляет $0,1 по данным TradingView.

Что зафиксировано

Токен MEGA стал доступен для торговли на Binance, KuCoin и Bitget после успешного запуска сети MegaETH в феврале 2026 года. Эмиссия составила 10 млрд токенов, при этом 53,3% из них выделены на условные стейкинг-награды, привязанные к достижению конкретных метрик.

Причины

Релиз токена состоялся после выполнения первого планового показателя ончейн-активности — запуска 10 приложений из экосистемы Mega Mafia. Проект позиционируется как высокопроизводительное решение для масштабирования Ethereum с заявленной пропускной способностью в 100 000 TPS.

Цифры и метрики

Текущая среднесуточная пропускная способность сети составляет около 30 TPS. В обращении находится 62,9 млн стейблкоинов USDm, что составляет 13% от цели в 500 млн. Фонд MegaETH намерен направлять все доходы от использования USDm на выкуп и накопление MEGA.

Что будет дальше

Команда проекта продолжает развивать экосистему, ориентируясь на потребительские сценарии и ончейн-приложения в реальном времени. В редакции MinerWorld отмечают, что текущая цена MEGA может быть привлекательной для долгосрочных инвесторов, учитывая амбициозные цели проекта.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленный тариф составляет около 3-4 ₽/кВт·ч, участие в стейкинге MEGA может стать дополнительным источником дохода. Однако важно учитывать налоговые обязательства — доходы от стейкинга подпадают под НДФЛ в 13% для резидентов РФ.

Курс рубля к доллару на момент запуска токена составляет около 90 ₽ за $1, что делает инвестиции в MEGA доступными для российских инвесторов.