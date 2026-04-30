Евро-стейблкоин EURAU выходит на Solana: как это повлияет на рынок

Немецкая компания AllUnity расширяет поддержку евро-стейблкоина EURAU на блокчейн Solana, что ускорит трансграничные переводы и усилит регулируемую ончейн-финансовую экосистему.

Евро-стейблкоин EURAU выходит на Solana: как это повлияет на рынок

Немецкая компания AllUnity объявила о расширении поддержки своего евро-стейблкоина EURAU на блокчейн Solana. Это решение призвано ускорить трансграничные переводы и укрепить позиции регулируемой ончейн-финансовой экосистемы. Рынок евро-стейблкоинов с начала 2025 года удвоился, достигнув $2 млрд.

Триггер события

Основным катализатором стало вступление в силу Регламента MiCA (Markets in Crypto-Assets), который установил чёткие правила для эмитентов стейблкоинов в ЕС. AllUnity стала одной из первых компаний, полностью соответствующих новым требованиям. Это позволило ей расширить географию использования EURAU и повысить доверие со стороны институциональных инвесторов. Подробнее — майнеры Bitmain.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2023 году аналогичный шаг предприняла Circle, запустив стейблкоин USDC на блокчейне Solana. Это привело к увеличению объёма транзакций на 40% за первые три месяца. В случае с EURAU эксперты прогнозируют аналогичный эффект, учитывая растущий спрос на евро-стейблкоины в Европе и за её пределами. Для российских майнеров это означает рост спроса на линейка MicroBT.

Цифры, которые меняют картину

С начала 2025 года объём рынка евро-стейблкоинов вырос с $1 млрд до $2 млрд. EURAU занимает около 15% этого рынка, что эквивалентно $300 млн. По нашим наблюдениям, переход на Solana может увеличить долю EURAU до 25% в течение ближайших шести месяцев.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российских майнеров и инвесторов это открывает новые возможности для диверсификации портфелей. Курс евро к рублю по данным ЦБ РФ составляет около 95 ₽ за €1, что делает евро-стейблкоины привлекательными для хеджирования валютных рисков. Кроме того, развитие регулируемых стейблкоинов может стимулировать принятие аналогичных инициатив в России, где уже действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Для российских майнеров это означает рост спроса на хостинг ASIC с льготным тарифом.

Частые вопросы

Как это повлияет на российских майнеров?
Российские майнеры смогут диверсифицировать свои портфели, используя евро-стейблкоины для хеджирования валютных рисков.
Каковы налоговые последствия для российских инвесторов?
Доходы от операций с евро-стейблкоинами облагаются НДФЛ 13% для резидентов и 15% для нерезидентов.
Какие перспективы у евро-стейблкоинов в России?
Развитие регулируемых стейблкоинов в ЕС может стимулировать принятие аналогичных инициатив в России, где уже действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

