GSR выходит на рынок крипто-ETF с активно управляемым фондом Core3

Крупный игрок на рынке криптовалют, компания GSR, объявила о запуске своего первого биржевого фонда (ETF) под названием Core3. Этот фонд будет активно управляемым и ориентирован на портфель из ведущих цифровых активов: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL). Это событие знаменует собой важный шаг для GSR в период активного расширения её деятельности и общего роста сектора криптовалютных фондов.

Запуск Core3 ETF отражает растущий интерес институциональных инвесторов к криптовалютам и стремление традиционных финансовых компаний предложить регулируемые продукты для доступа к этому классу активов. Активное управление фондом подразумевает, что менеджеры будут принимать решения о покупке и продаже активов, стремясь превзойти рыночные показатели или адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, в отличие от пассивных фондов, которые просто отслеживают определённый индекс.

Выбор Bitcoin, Ethereum и Solana в качестве базовых активов для Core3 не случаен. Bitcoin остаётся крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации и часто рассматривается как «цифровое золото». Ethereum является ключевой платформой для децентрализованных приложений (dApps) и смарт-контрактов, а Solana выделяется своей высокой пропускной способностью и низкими комиссиями, привлекая значительное внимание разработчиков и инвесторов.

Включение Solana в портфель наряду с такими гигантами, как Bitcoin и Ethereum, подчёркивает растущее признание этой блокчейн-платформы среди институциональных игроков. Это также указывает на диверсификацию подходов к инвестированию в криптовалюты, где помимо проверенных активов рассматриваются и более новые, но динамично развивающиеся проекты.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ доступ к подобным регулируемым крипто-ETF напрямую может быть ограничен из-за санкций и особенностей местного законодательства. Тем не менее, появление таких продуктов на мировом рынке свидетельствует о продолжающейся легитимизации криптовалют и их интеграции в традиционную финансовую систему. Это может косвенно влиять на общее настроение рынка и способствовать росту капитализации основных активов, таких как Bitcoin и Ethereum, что в свою очередь отразится на ценах, доступных через различные криптобиржи и обменники.