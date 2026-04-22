Крупный игрок крипторынка, GSR, представил свой первый биржевой фонд (ETF), который будет торговаться на Nasdaq. Фонд предложит инвесторам доступ к Bitcoin, Ethereum и Solana, а также возможность получения дохода от стейкинга.

GSR выходит на рынок ETF с новым фондом для ведущих криптовалют

Компания GSR, один из ключевых участников глобального криптовалютного рынка, объявила о запуске своего первого биржевого фонда (ETF). Новый продукт, получивший листинг на бирже Nasdaq, предоставит инвесторам упрощенный доступ к трем крупнейшим по капитализации криптовалютам: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL). Отличительной особенностью фонда является активное управление портфелем и возможность получения дополнительного дохода за счет стейкинга базовых активов.

Выход GSR на рынок управления активами через ETF знаменует собой важный этап в развитии компании и всего крипторынка. Традиционно GSR известна как крупный маркет-мейкер и поставщик ликвидности, однако теперь она расширяет спектр своих услуг, предлагая розничным и институциональным инвесторам регулируемый и удобный инструмент для диверсифицированных вложений в цифровые активы. Активное управление портфелем предполагает, что команда фонда будет динамично адаптировать состав активов в зависимости от рыночных условий, стремясь оптимизировать доходность и минимизировать риски.

Включение стейкинга в структуру ETF является значительным преимуществом, особенно для Ethereum и Solana, которые используют механизм консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Стейкинг позволяет держателям этих криптовалют получать пассивный доход за счет участия в обеспечении безопасности и функционирования блокчейна. Интеграция этой функции в ETF упрощает процесс для инвесторов, избавляя их от необходимости самостоятельно управлять стейкингом, выбирать валидаторов и беспокоиться о технических аспектах. Это делает фонд более привлекательным по сравнению с прямым владением активами, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта в работе с криптовалютными кошельками и платформами для стейкинга.

Запуск такого продукта на Nasdaq подчеркивает растущую интеграцию криптовалютного рынка в традиционную финансовую систему. Появление регулируемых инвестиционных инструментов, таких как ETF, способствует повышению доверия инвесторов и привлекает новый капитал в индустрию. Это также отражает тенденцию к институционализации крипторынка, где крупные финансовые игроки предлагают продукты, соответствующие строгим регуляторным требованиям. Для инвесторов из России и СНГ, которые сталкиваются с определенными ограничениями на прямые инвестиции в криптовалюты, подобные международные ETF могут стать одним из немногих доступных способов косвенного участия в росте цифровых активов, при условии доступа к соответствующим брокерским платформам.

«Мы стремимся предоставить инвесторам простой и эффективный способ участия в росте ведущих криптоактивов», — заявил представитель GSR.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ запуск ETF от GSR открывает новые, хотя и косвенные, возможности для участия в криптовалютном рынке. Несмотря на существующие регуляторные барьеры и ограничения на прямые инвестиции в цифровые активы, доступ к ETF, торгуемым на международных биржах вроде Nasdaq, может быть реализован через брокерские счета, предоставляющие доступ к глобальным рынкам. Это позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель, включив в него экспозицию к ведущим криптовалютам без необходимости прямого владения и управления ими. Однако важно учитывать потенциальные риски, связанные с волатильностью криптовалют, а также регуляторные и санкционные ограничения, которые могут повлиять на доступность таких продуктов для граждан определенных юрисдикций. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым советником.