Инвестиционный фонд Robinhood Ventures объявил о вложении $75 млн в компанию OpenAI, занимающуюся разработкой технологий искусственного интеллекта. Этот шаг позволяет розничным инвесторам получить доступ к инвестициям в перспективные стартапы в сфере ИИ без необходимости соответствовать требованиям аккредитации.

Robinhood Ventures является публично торгуемым фондом, который стремится упростить доступ к инвестициям для широкого круга инвесторов. Вложение в OpenAI — это часть стратегии фонда по предоставлению возможностей для инвестирования в высокотехнологичные компании.

OpenAI, основанная в 2015 году, известна своими разработками в области искусственного интеллекта, включая языковые модели и системы машинного обучения. Компания привлекла значительное внимание благодаря своим инновационным проектам, таким как GPT-3 и GPT-4.

Инвестиции Robinhood Ventures в OpenAI позволяют розничным трейдерам участвовать в финансировании передовых технологий, которые могут оказать существенное влияние на различные отрасли, включая финансовый сектор.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов это событие подчеркивает растущую доступность инвестиций в высокотехнологичные стартапы через платформы, такие как Robinhood. Теперь даже неквалифицированные инвесторы могут получить доступ к перспективным проектам в сфере ИИ, что ранее было доступно только крупным институциональным инвесторам.