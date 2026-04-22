Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, регулирующий оборот криптовалют через лицензированных посредников. Основные положения вступят в силу в 2026 и 2027 годах.

Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении законопроект, который устанавливает новые правила обращения криптовалют на территории страны. Документ предполагает, что все операции с цифровыми активами должны осуществляться исключительно через лицензированных посредников. Основные положения закона начнут действовать с июля 2026 года, а отдельные нормы — с 2027 года.

Законопроект направлен на создание правовой базы для регулирования криптовалютного рынка, включая меры по предотвращению незаконных операций. Одной из ключевых особенностей документа является введение уголовной ответственности за нарушение установленных правил. Это может включать штрафы, ограничение свободы и другие санкции.

Предполагается, что лицензированные посредники будут обязаны соблюдать строгие требования по идентификации клиентов и отчетности перед регулирующими органами. Это должно помочь в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Что это значит для России и СНГ? Принятие этого законопроекта может значительно изменить криптовалютный ландшафт в регионе. Для майнеров и инвесторов важно учитывать новые правила и готовиться к возможным изменениям в своей деятельности. Внедрение лицензированных посредников может повысить уровень безопасности и прозрачности на рынке, но также увеличить затраты на соблюдение регуляторных требований.