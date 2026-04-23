GSR Markets запускает BESO ETF: новый конкурент для BlackRock и Bitwise на рынке криптофондов

GSR Markets представила BESO ETF на Nasdaq, первый активно управляемый криптофонд США с корзиной BTC, ETH и SOL, а также стейкингом ETH. Это усиливает институциональный интерес к Ethereum.

Новый игрок на рынке крипто-ETF: BESO от GSR Markets

На фондовом рынке США появился новый инвестиционный продукт, способный изменить ландшафт институциональных вложений в криптовалюты. Компания GSR Markets запустила на бирже Nasdaq биржевой фонд (ETF) под тикером BESO. Этот фонд является первым в США активно управляемым криптофондом, который инвестирует в диверсифицированную корзину активов, включающую биткоин (BTC), эфириум (ETH) и Solana (SOL). Особенностью BESO является также встроенная функция стейкинга для Ethereum, что позволяет акционерам получать доходность непосредственно от протокола.

Запуск BESO ETF происходит на фоне растущего институционального интереса к Ethereum, что подтверждается значительными притоками капитала в существующие спотовые ETH-ETF. За три дня текущей недели эти фонды привлекли $206 млн чистых притоков, что стало лучшим недельным показателем с момента их запуска. Кумулятивные притоки в ETH-ETF приближаются к отметке в $12 млрд, демонстрируя устойчивый спрос со стороны крупных инвесторов.

Конкуренция и инновации на рынке криптофондов

BESO ETF от GSR Markets предлагает инвесторам уникальное сочетание диверсификации и доходности. Фонд взимает годовую комиссию в размере 1% и еженедельно ребалансирует свой портфель. Доходность от стейкинга Ethereum, которая составляет от 3,3% до 4,0% годовых, напрямую передается держателям акций. Это отличает BESO от других крупных игроков рынка, таких как iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock с активами под управлением в $54 млрд, ориентированный исключительно на биткоин, или Bitwise Bitcoin ETF (BAVA), предлагающий концентрированное вложение в Avalanche (AVAX) с доходностью стейкинга 5,4%.

Появление BESO расширяет спектр инвестиционных возможностей для институциональных и розничных инвесторов, предлагая более сложный и потенциально более доходный продукт. Активное управление и мультиактивная корзина позволяют фонду адаптироваться к рыночным условиям и использовать преимущества различных криптовалют. Это также подчеркивает тенденцию к созданию более инновационных криптоинвестиционных продуктов, выходящих за рамки простых спотовых ETF на один актив.

Перспективы Ethereum и прогнозы аналитиков

На фоне этих событий цена Ethereum демонстрирует умеренный рост, а институциональная инфраструктура вокруг ETH продолжает активно развиваться. Сетевая активность Ethereum также значительно возросла: количество транзакций увеличилось на 41% за неделю, что указывает на усиление использования сети. Эти факторы, вкупе с притоками в ETF, формируют бычий прогноз для второй по капитализации криптовалюты.

Аналитики крупных финансовых учреждений высказывают оптимистичные прогнозы относительно будущей стоимости Ethereum. Так, TD Cowen прогнозирует рост ETH до $3 650, а Standard Chartered устанавливает целевую цену в $7 500, основываясь на тезисе об институциональных притоках. Эти прогнозы подкрепляются продолжающимся накоплением ETH крупными инвесторами, которые активно покупают актив на коррекциях. Снижение предложения ETH на биржах, обусловленное переводом активов в стейкинг, создает структурный дефицит, который исторически предшествует значительным ценовым движениям.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ, несмотря на ограничения доступа к американским ETF, общая тенденция институционализации криптовалютного рынка имеет важное значение. Рост интереса к Ethereum со стороны крупных фондов и появление таких продуктов, как BESO ETF, свидетельствует о долгосрочном признании ETH как значимого финансового актива. Это может способствовать дальнейшему росту цены Ethereum, что позитивно скажется на стоимости активов в портфелях российских и СНГ-инвесторов, владеющих ETH напрямую или через доступные инструменты.

Для майнеров Ethereum, несмотря на переход сети на Proof-of-Stake, эта новость также косвенно важна. Укрепление позиций ETH на институциональном уровне может поддержать его ценность, что в свою очередь влияет на прибыльность майнинга других криптовалют, которые можно обменивать на ETH, или на общую капитализацию крипторынка. Хотя прямого влияния на ASIC-майнинг ETH уже нет, стабильность и рост экосистемы Ethereum остаются ключевыми факторами для всего криптопространства.

Частые вопросы

Что такое BESO ETF и чем он отличается от других криптофондов?
BESO ETF от GSR Markets — это первый в США активно управляемый криптофонд на Nasdaq, инвестирующий в корзину BTC, ETH и SOL. Его уникальность в том, что он предлагает встроенную функцию стейкинга Ethereum, позволяя акционерам получать доходность от протокола.
Как запуск BESO ETF повлияет на цену Ethereum?
Запуск BESO ETF и притоки в другие ETH-ETF усиливают институциональный спрос на Ethereum. Это способствует росту цены ETH, так как крупные инвесторы активно накапливают актив, а снижение предложения на биржах создает структурный дефицит.
Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?
Для инвесторов из РФ/СНГ это подтверждает долгосрочное признание ETH, что может позитивно сказаться на стоимости их активов. Для майнеров, хотя прямого влияния на майнинг ETH нет, укрепление экосистемы Ethereum поддерживает общую капитализацию крипторынка.

