Крупнейший DeFi-протокол Aave пережил значительный отток депозитов, потеряв более $16 млрд после инцидента с Kelp. Это привело к падению TVL и снижению курса токена AAVE. Разработчики и сообщество ищут пути стабилизации ситуации.

Масштабный отток капитала из Aave

Ведущий децентрализованный протокол кредитования Aave столкнулся с беспрецедентным оттоком капитала, потеряв более 16 миллиардов долларов США в депозитах за короткий период. Это произошло после недавнего взлома протокола Kelp, который имел эффект домино для всей экосистемы децентрализованных финансов (DeFi). По данным ончейн-аналитика EmberCN, общий объем депозитов в Aave сократился на 35%, упав с 45,8 миллиарда долларов до 29,6 миллиарда долларов.

На момент написания материала, общая заблокированная стоимость (TVL) платформы продолжала снижаться, достигнув отметки в 15,1 миллиарда долларов, хотя еще 18 апреля этот показатель превышал 26 миллиардов долларов, согласно данным DefiLlama. Нативный токен Aave (AAVE) также демонстрирует негативную динамику, находясь в нисходящем тренде. За последнюю неделю его котировки просели на 13,8%, торгуясь в районе 91,4 доллара.

Последствия взлома Kelp и действия хакера

Взлом Kelp оказал прямое влияние на Aave, поскольку хакер активно отмывает похищенные средства. По наблюдениям EmberCN, за полтора дня злоумышленник почти полностью конвертировал 75 700 ETH, что эквивалентно 175 миллионам долларов, в биткоин (BTC) через кроссчейн-протокол THORChain. Эта активность привела к значительному увеличению объема торгов на THORChain, который превысил 800 миллионов долларов, а также принесла протоколу комиссионный доход в размере 910 000 долларов.

Параллельно с оттоком средств, в Aave наблюдался всплеск новых заимствований на сумму около 300 миллионов долларов после инцидента с Kelp. Некоторые заемщики, вероятно, использовали протокол для выхода из позиций, несмотря на высокие процентные ставки. 21 апреля совет безопасности Arbitrum принял экстренные меры, заблокировав 30 766 ETH (около 71,2 миллиона долларов), которые были похищены у Kelp.

Меры по стабилизации и дискуссии в сообществе

Для стабилизации ситуации с ликвидностью и предотвращения дальнейшего оттока средств из Aave, проект Fluid запустил механизм погашения aWETH. Этот инструмент, основанный на хранилище Lite Vault Fluid, позволяет пользователям конвертировать замороженные активы aETH в wstETH или weETH. За первые 48 часов через него прошло 166 772 aETH, что составляет около 400 миллионов долларов. Важно отметить, что выкуп происходил со скидкой примерно в 2,2%, что значительно выгоднее, чем дисконт до 23% на вторичном рынке aWETH, по данным Castle Labs.

Тем временем, главный экономист компании Circle, Гордон Ляао, предложил повысить процентную ставку по стейблкоину USDC на Aave v3. Его предложение вызвано тем, что пул USDC на платформе полностью загружен уже четвертый день подряд, а доступная ликвидность упала ниже 3 миллионов долларов, сократившись на 60 миллионов долларов за сутки. Переменная ставка по займам зафиксирована на уровне около 14%, что, по мнению Ляао, недостаточно для очистки рынка. Он предложил сделать ставку прогрессивной: до 37% при загрузке 95% и до 53% при 100% загрузке пула. Цель – стимулировать заемщиков к погашению долгов и привлечь новую ликвидность.

Однако эта идея вызвала критику в сообществе. Основатель протокола Avant, Ретт Шипп, выразил мнение, что повышение ставок не остановит отток средств из Aave, а, напротив, может ускорить отток капитала как из Aave, так и из USDC, потенциально способствуя росту конкурирующих протоколов, таких как Morpho и USDT.

Что это значит для рынка DeFi и инвесторов из РФ/СНГ

Масштабный отток капитала из Aave подчеркивает уязвимость даже крупнейших DeFi-протоколов к внешним событиям, таким как взломы. Это напоминает инвесторам о необходимости тщательной оценки рисков, связанных с размещением средств в децентрализованных протоколах. Для пользователей из России и СНГ, активно участвующих в DeFi, подобные события могут привести к временной потере ликвидности или снижению доходности. Важно следить за новостями и оперативно реагировать на изменения в протоколах, где размещены активы.

Практический вывод для участников рынка

В условиях повышенной волатильности и нестабильности в DeFi-секторе, инвесторам рекомендуется диверсифицировать свои портфели и не концентрировать все средства в одном протоколе. Внимательно изучайте механизмы работы протоколов, их аудиты безопасности и планы по реагированию на кризисные ситуации. Для тех, кто использует Aave, следует отслеживать изменения в процентных ставках и доступности ликвидности, а также быть готовым к возможным корректировкам стратегии инвестирования или кредитования.