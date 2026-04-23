Рынок предсказаний Kalshi: растущие риски импичмента

На американской регулируемой бирже предсказаний Kalshi участники рынка оценивают вероятность импичмента бывшего президента США Дональда Трампа до января 2028 года в 66,6%. Общий объем торгов по данному контракту уже превысил $2,76 млн, что свидетельствует о значительном интересе к этому политическому событию. Примечательно, что с ноября 2025 года этот показатель вырос более чем вдвое, стартовав с отметки около 30% на момент открытия торгов. В марте текущего года стоимость контракта достигала пиковых значений выше 70%, после чего наблюдалось небольшое снижение до текущих уровней.

Контракт на Kalshi считается исполненным с результатом «Да», если Палата представителей США одобряет соответствующие статьи импичмента. Биржа верифицирует данные через официальный сайт congress.gov. Важно отметить, что для исполнения контракта не требуется вынесения обвинительного приговора Сенатом или фактического отстранения политика от должности.

Факторы, влияющие на прогнозы

Рост активности на рынке предсказаний во многом обусловлен предстоящими промежуточными выборами 2026 года. Другие биржи предсказаний, анализирующие политический ландшафт, прогнозируют, что Демократическая партия имеет примерно 71% шанс вернуть контроль над Палатой представителей. В случае получения большинства, демократы могут инициировать процедуру импичмента. Подобный сценарий уже наблюдался дважды во время первого президентского срока Трампа, когда Палата представителей, контролируемая демократами, голосовала за импичмент.

Геополитическая напряженность также играет существенную роль в изменении прогнозов. Например, риторика Трампа относительно Ирана и Ормузского пролива вызвала резкую реакцию со стороны законодателей-демократов. Это привело к возобновлению призывов к началу процедуры импичмента или применению 25-й поправки к Конституции США, которая позволяет отстранить президента от должности в случае его неспособности выполнять свои обязанности.

Низкая вероятность полного отстранения

Несмотря на высокую вероятность начала процедуры импичмента, шансы на полное отстранение президента от должности остаются значительно ниже. Другой контракт на Kalshi, касающийся полного отстранения, оценивает эту вероятность всего в 27%. Для успешного отстранения требуется поддержка двух третей голосов Сената или успешное применение 25-й поправки, что является гораздо более сложным политическим процессом.

Стоит помнить, что рынки предсказаний, хотя и являются индикатором общественных настроений и ожиданий, не всегда оказываются точными. Например, в ходе президентских выборов 2016 года многие трейдеры ошибались в своих прогнозах. Дальнейшая динамика котировок будет зависеть от результатов ноябрьских выборов и реакции Конгресса на внешнеполитические решения действующей администрации.

Что это значит для криптосообщества и майнеров из РФ/СНГ

Политическая нестабильность в США, даже если она касается внутренних процессов, может косвенно влиять на мировые финансовые рынки, включая криптовалютный сектор. Усиление политических рисков часто приводит к росту волатильности на традиционных рынках, что может транслироваться и на криптовалюты, такие как биткоин. В периоды неопределенности инвесторы могут искать убежище в активах, воспринимаемых как менее подверженные инфляции или политическому давлению, что иногда включает и криптовалюты.

Для майнеров из России и СНГ эти события напрямую не влияют на операционную деятельность, но могут сказаться на курсе добываемых активов. Повышенная волатильность BTC и других криптовалют требует от майнеров более гибкого подхода к управлению рисками и планированию продаж. В условиях потенциальных геополитических изменений и нестабильности, диверсификация портфеля и внимательное отслеживание мировых новостей становятся еще более актуальными. Также важно учитывать, что любые изменения в регулировании криптовалют в США могут задать тренд для других стран, включая СНГ, хотя прямое влияние на российское регулирование маловероятно.