Основатель Blockstream Адам Бэк заявил, что переход биткоина на постквантовые алгоритмы может раскрыть истинный размер состояния Сатоши Накамото, которое оценивается в 500 000–1 000 000 BTC.

На конференции Paris Blockchain Week основатель Blockstream и известный криптограф Адам Бэк выступил с заявлением, которое вызвало широкий резонанс в криптосообществе. По его мнению, переход биткоина на постквантовые алгоритмы может пролить свет на одну из самых больших загадок криптовалютного мира — истинный размер состояния Сатоши Накамото.

Бэк отметил, что текущие оценки состояния Сатоши варьируются от 500 000 до 1 000 000 BTC. Эти цифры основаны на анализе первых блоков биткоина, добытых в 2009–2010 годах. Однако точное количество монет, принадлежащих анонимному создателю биткоина, до сих пор остаётся предметом спекуляций.

«Переход на постквантовые алгоритмы может стать ключевым моментом для раскрытия этой информации», — заявил Бэк. Он пояснил, что такие изменения в протоколе биткоина потребуют обновления криптографических методов, что может привести к необходимости перемещения старых кошельков, включая те, которые принадлежат Сатоши.

Постквантовая криптография — это область исследований, направленная на создание алгоритмов, устойчивых к атакам с использованием квантовых компьютеров. В последние годы эта тема становится всё более актуальной, поскольку развитие квантовых технологий может поставить под угрозу безопасность существующих криптографических систем, включая биткоин.

«Что это значит для России и СНГ?» — вопрос, который волнует многих местных криптоэнтузиастов. Во-первых, это подчёркивает важность технологической подготовки к будущим изменениям в криптографии. Во-вторых, раскрытие состояния Сатоши может оказать значительное влияние на рынок биткоина, что особенно актуально для инвесторов и майнеров в регионе.