Phemex расширяет функционал за счет рынков предсказаний

Криптовалютная платформа Phemex, 23 апреля, объявила о запуске рынков предсказаний, реализованных на базе инфраструктуры Polymarket — одной из ведущих платформ в этом сегменте. Теперь пользователи биржи могут заключать сделки, прогнозируя исходы различных реальных событий, охватывающих макроэкономику, геополитику, технологические инновации, спортивные соревнования и культурные мероприятия. Важной особенностью является то, что торговля осуществляется непосредственно через стандартный биржевой аккаунт, без необходимости создания отдельного кошелька, используя стейблкоины USDT и USDC. Это обеспечивает привычный и удобный интерфейс для действующих трейдеров.

Представители Phemex подчеркнули, что интеграция с Polymarket обеспечивает доступ к высокой ликвидности, что гарантирует глубокие рынки, минимальные спреды и непрерывное появление новых событий для прогнозирования, избегая при этом создания изолированных пулов ликвидности. Это стратегическое партнерство направлено на расширение спектра торговых инструментов и предоставление пользователям новых способов взаимодействия с глобальными событиями.

Развитие и потенциал рынков предсказаний

Рынки предсказаний представляют собой инновационный инструмент, позволяющий участникам рынка занимать позиции относительно вероятности наступления тех или иных событий. Цены на таких рынках динамично меняются в зависимости от поступающей информации, отражая коллективное мнение участников. Этот сегмент демонстрирует впечатляющие темпы роста. По данным аналитиков Bernstein, совокупный объем торгов на ведущих платформах, таких как Kalshi и Polymarket, уже превысил 60 миллиардов долларов с начала 2024 года. Прогнозы Bernstein указывают на потенциальный рост этого показателя до 240 миллиардов долларов к декабрю текущего года и до 1 триллиона долларов к 2030 году.

На текущий момент спортивные события остаются доминирующим направлением, составляя 61% от общего объема ставок. Однако долгосрочный потенциал сектора аналитики связывают с контрактами, основанными на криптоактивах, макроэкономических показателях и политических событиях. По состоянию на 21 апреля, Kalshi удерживает 45,1% рынка, в то время как Polymarket занимает 38,7%, согласно данным Dune. Ранее, 2 февраля, американская биржа Coinbase также запустила собственную платформу предсказаний в партнерстве с Kalshi, что свидетельствует о растущем интересе крупных игроков к этому направлению. В марте Kalshi привлекла 1 миллиард долларов инвестиций при оценке в 22 миллиарда долларов, что вдвое превышает ее оценку в декабре.

«Запуск рынков предсказаний в партнерстве с Polymarket — важный шаг к нашей цели стать единой платформой финансового исполнения», — отметил Федерико Вариола, CEO Phemex.

Он также добавил, что это открывает новые возможности для выражения взглядов на будущие исходы событий за пределами традиционной торговли.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ?

Для русскоязычных пользователей и трейдеров из стран СНГ запуск рынков предсказаний на Phemex открывает новые возможности для диверсификации торговых стратегий. Вместо традиционной торговли криптовалютами, они могут теперь использовать свои знания и аналитические способности для прогнозирования исходов глобальных событий, таких как выборы, экономические показатели или спортивные результаты. Это позволяет получать прибыль не только от волатильности крипторынка, но и от других сфер, что может быть особенно актуально в условиях меняющейся геополитической и экономической ситуации.

Практический вывод для трейдеров

Трейдерам, заинтересованным в рынках предсказаний, стоит внимательно изучить правила и механизмы работы платформы. Phemex проводит четырехнедельную кампанию с призовым фондом и бонусами, включая возврат за первую сделку. Первые 500 пользователей могут получить защиту стартовой позиции до 10 USDT в случае убытка. Участие в еженедельных таблицах лидеров по PnL и ROI может стать дополнительным стимулом. Важно помнить, что, как и любая торговая деятельность, прогнозирование исходов событий сопряжено с рисками, и необходимо тщательно анализировать информацию перед принятием решений.