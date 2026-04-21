BitMEX внедряет офф-биржевое хранение активов с Zodia Custody

Криптобиржа BitMEX объявила о партнёрстве с Zodia Custody для обеспечения офф-биржевого хранения активов, что повышает безопасность институциональной торговли деривативами.

Криптовалютная биржа BitMEX объявила о стратегическом партнёрстве с компанией Zodia Custody, специализирующейся на хранении цифровых активов. Основная цель сотрудничества — предоставление институциональным клиентам возможности торговли криптодеривативами с использованием офф-биржевого обеспечения, хранящегося в сегрегированных аккаунтах.

Новая система позволяет участникам рынка размещать свои активы вне биржи, что снижает риски, связанные с централизованным хранением средств. Это особенно актуально на фоне банкротства FTX в ноябре 2022 года, которое подчеркнуло важность надёжных механизмов защиты средств клиентов.

Zodia Custody, совместное предприятие Standard Chartered и Northern Trust, предлагает институциональные решения для хранения криптоактивов, соответствующие строгим регуляторным требованиям. Компания использует мультиподписные кошельки и другие передовые технологии для обеспечения безопасности средств клиентов.

«Сотрудничество с Zodia Custody позволяет нам предложить клиентам более безопасный и прозрачный способ торговли деривативами», — заявил представитель BitMEX. По его словам, это партнёрство является частью стратегии биржи по укреплению доверия со стороны институциональных инвесторов.

Что это значит: Для российских и СНГ-инвесторов это нововведение означает повышение уровня безопасности при торговле криптодеривативами. Использование офф-биржевого хранения активов снижает риски потери средств в случае банкротства биржи или хакерских атак. Однако важно учитывать, что такие решения доступны в первую очередь для крупных институциональных игроков.