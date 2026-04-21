Магазин
LIVE
BTC $75,497 ▼ 0.78% ETH $2,306 ▼ 0.98% BNB $629.44 ▼ 0.09% SOL $84.93 ▼ 1.33% XRP $1.4200 ▼ 0.77% TON $1.3600 ▲ 2.51%
Регулирование

BitMEX внедряет офф-биржевое хранение активов с Zodia Custody

Криптобиржа BitMEX объявила о партнёрстве с Zodia Custody для обеспечения офф-биржевого хранения активов, что повышает безопасность институциональной торговли деривативами.

Криптовалютная биржа BitMEX объявила о стратегическом партнёрстве с компанией Zodia Custody, специализирующейся на хранении цифровых активов. Основная цель сотрудничества — предоставление институциональным клиентам возможности торговли криптодеривативами с использованием офф-биржевого обеспечения, хранящегося в сегрегированных аккаунтах.

Новая система позволяет участникам рынка размещать свои активы вне биржи, что снижает риски, связанные с централизованным хранением средств. Это особенно актуально на фоне банкротства FTX в ноябре 2022 года, которое подчеркнуло важность надёжных механизмов защиты средств клиентов.

Zodia Custody, совместное предприятие Standard Chartered и Northern Trust, предлагает институциональные решения для хранения криптоактивов, соответствующие строгим регуляторным требованиям. Компания использует мультиподписные кошельки и другие передовые технологии для обеспечения безопасности средств клиентов.

«Сотрудничество с Zodia Custody позволяет нам предложить клиентам более безопасный и прозрачный способ торговли деривативами», — заявил представитель BitMEX. По его словам, это партнёрство является частью стратегии биржи по укреплению доверия со стороны институциональных инвесторов.

Что это значит: Для российских и СНГ-инвесторов это нововведение означает повышение уровня безопасности при торговле криптодеривативами. Использование офф-биржевого хранения активов снижает риски потери средств в случае банкротства биржи или хакерских атак. Однако важно учитывать, что такие решения доступны в первую очередь для крупных институциональных игроков.

Частые вопросы

Что такое офф-биржевое хранение активов?
Офф-биржевое хранение означает, что активы клиентов хранятся вне биржи в специализированных учреждениях, что снижает риски потери средств при банкротстве или хакерских атаках на биржу.
Почему это важно для инвесторов?
Такое решение повышает безопасность средств инвесторов, особенно после банкротства FTX, и способствует привлечению институциональных игроков на крипторынок.
Какие преимущества даёт сотрудничество BitMEX и Zodia Custody?
Партнёрство позволяет клиентам BitMEX торговать деривативами с использованием активов, хранящихся в сегрегированных аккаунтах Zodia Custody, что повышает прозрачность и безопасность операций.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости