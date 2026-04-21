Cash App открывает двери для подростков, но с ограничениями

Платежный сервис Cash App, дочерняя компания Block (ранее Square), объявил о запуске новых учетных записей, ориентированных на подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Это решение позволяет несовершеннолетним пользоваться большинством функций приложения, включая отправку и получение денег, а также использование дебетовой карты Cash Card. Однако, ключевое ограничение заключается в отсутствии доступа к функциям покупки, продажи и хранения биткоина, что является одной из наиболее популярных опций для взрослых пользователей.

Новая инициатива Cash App является частью растущей тенденции на рынке финансовых услуг, где компании стремятся привлечь молодую аудиторию. Подобные предложения уже существуют у таких игроков, как Greenlight, Step и FamZoo, которые предлагают управляемые родителями счета для детей и подростков. Cash App позиционирует свой продукт как удобный инструмент для обучения финансовой грамотности, позволяющий родителям контролировать расходы своих детей и устанавливать лимиты.

Для активации учетной записи подростка требуется одобрение родителя или законного опекуна, который должен быть действующим пользователем Cash App. Родители получают полный контроль над аккаунтом, включая возможность просмотра транзакций, блокировки карты и установления ограничений на траты. Это обеспечивает безопасность и соответствие нормативным требованиям, касающимся финансовых операций несовершеннолетних.

Отсутствие доступа к криптовалютным операциям для подростков в Cash App подчеркивает осторожный подход компании к регулированию и защите несовершеннолетних. Несмотря на то, что биткоин является важной частью экосистемы Cash App и одним из драйверов роста для Block, компания, вероятно, решила избежать потенциальных юридических и этических сложностей, связанных с участием несовершеннолетних в торговле волатильными активами. Это решение также может быть обусловлено действующими правилами KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег), которые требуют достижения определенного возраста для участия в криптовалютных операциях.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ?

Хотя Cash App не является широко используемым сервисом в России и странах СНГ, эта новость отражает общие тенденции на мировом рынке финансовых технологий. В условиях активного развития цифровых активов и растущего интереса к ним со стороны молодежи, подобные решения могут появиться и на локальных рынках. Для майнеров и инвесторов из РФ и СНГ это служит напоминанием о том, что регулирование криптовалют, особенно в отношении несовершеннолетних, остается сложным и постоянно меняющимся полем. В будущем можно ожидать появления аналогичных продуктов от российских финтех-компаний, которые будут учитывать местное законодательство и особенности работы с цифровыми активами, возможно, также с ограничениями по возрасту для операций с криптовалютами. Это подчеркивает важность внимательного изучения условий использования любых финансовых продуктов, особенно когда речь идет о вовлечении несовершеннолетних.