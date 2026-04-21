Новый курс Банка Кореи: фокус на цифровой валюте центробанка

Новоназначенный глава Банка Кореи (BOK), Ри Чан Ён, в своем первом программном выступлении четко обозначил приоритеты финансового регулятора в сфере цифровых активов. Он заявил о намерении сосредоточиться на разработке и внедрении цифровой валюты центрального банка (CBDC), отдавая ей предпочтение перед регулированием частных стейблкоинов. Это заявление прозвучало на фоне активных законодательных дискуссий в Южной Корее относительно правовой базы для частных стабильных монет.

Подход Банка Кореи отражает глобальную тенденцию, при которой многие центральные банки рассматривают CBDC как инструмент для модернизации платежных систем, повышения финансовой стабильности и конкурентоспособности. В отличие от децентрализованных стейблкоинов, CBDC находится под полным контролем государства, что позволяет регуляторам лучше управлять денежной массой и предотвращать риски, связанные с волатильностью и потенциальной потерей доверия к частным эмитентам. Ри Чан Ён подчеркнул, что стабильность финансовой системы является первостепенной задачей, и именно CBDC может обеспечить необходимый уровень контроля и безопасности в условиях цифровизации.

Контекст регулирования и глобальные тенденции

Решение Банка Кореи акцентировать внимание на CBDC не является изолированным. Многие страны, включая Китай, Швецию и страны Евросоюза, активно исследуют или уже тестируют собственные цифровые валюты. Мотивация везде схожа: снижение издержек на транзакции, повышение эффективности трансграничных платежей, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также обеспечение финансовой инклюзивности. В то же время, вопросы регулирования частных стейблкоинов остаются острыми. После краха Terra/Luna и депега некоторых других стабильных монет, регуляторы по всему миру стали еще более осторожными, требуя от эмитентов большей прозрачности, аудита резервов и соответствия строгим стандартам.

В Южной Корее дебаты о регулировании криптовалют ведутся уже давно. Страна является одним из крупнейших рынков для торговли цифровыми активами, и местные власти стремятся найти баланс между инновациями и защитой инвесторов. Приоритет CBDC означает, что Банк Кореи видит в государственной цифровой валюте более надежный и контролируемый инструмент для интеграции цифровых технологий в финансовую систему, нежели в частных инициативах, которые, по мнению регулятора, могут нести системные риски. Это не означает полный отказ от стейблкоинов, но указывает на то, что их регулирование будет более строгим и, вероятно, займет больше времени.

Что это значит для рынка и майнеров из СНГ?

Для российского и СНГ-рынка криптовалют, включая майнеров, решение Банка Кореи имеет косвенное, но важное значение. Южная Корея является значимым игроком на мировом крипторынке, и ее регуляторные шаги часто служат прецедентом или индикатором для других стран. Фокус на CBDC может усилить глобальный тренд к государственному контролю над цифровыми финансами, что потенциально может привести к ужесточению требований к частным криптовалютам и стейблкоинам. Майнерам из СНГ, особенно тем, кто работает с крупными пулами или биржами, ориентированными на азиатский рынок, следует внимательно отслеживать подобные изменения. Усиление регулирования может повлиять на ликвидность, торговые объемы и общую динамику рынка, что, в свою очередь, может отразиться на прибыльности майнинга. В долгосрочной перспективе, успешное внедрение CBDC в крупных экономиках может изменить ландшафт финансовых услуг, создавая новые возможности и вызовы для всего криптосообщества.