Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) усиливает свою позицию по защите рынков предсказаний, рассматривая их как финансовые инструменты, а не азартные игры. Председатель CFTC Майк Селиг публично заявил о готовности подавать иски против любого штата, который попытается регулировать эти платформы в рамках собственного законодательства об азартных играх. Эта активность CFTC, в частности, проявилась в судебном разбирательстве против штата Висконсин, где местные власти пытались запретить деятельность платформы PredictIt.

Кто, сколько, когда

Иск CFTC против штата Висконсин стал частью более широкой стратегии, направленной на утверждение федерального надзора над рынками предсказаний. Впервые CFTC выразила свою позицию по этому вопросу ещё в 2014 году, когда выдала разрешение на деятельность платформы PredictIt, работающей под эгидой Университета Виктории в Новой Зеландии. Это разрешение позволяло американским гражданам участвовать в рынках, связанных с политическими событиями, при условии, что максимальная ставка на одно событие не превышала 850 долларов США, а общее количество участников было ограничено. Однако в августе 2022 года CFTC отозвала это разрешение, сославшись на несоблюдение условий, что вызвало волну негодования среди пользователей и операторов платформы. После этого, в марте 2023 года, штат Висконсин предпринял попытку классифицировать PredictIt как незаконную азартную игру, что и привело к текущему иску со стороны CFTC. Подобные прецеденты уже возникали в других штатах, например, в Нью-Йорке, где в 2016 году было запрещено большинство видов онлайн-покера и фэнтези-спорта, что создало сложную правовую коллизию для федеральных регуляторов.

Как это работает технически

Рынки предсказаний функционируют как биржи, где пользователи торгуют «акциями» событий, предсказывая их исход. Например, на платформе PredictIt можно было купить «акцию» кандидата в президенты за 0,50 доллара, если вероятность его победы оценивалась в 50%. Если кандидат выигрывал, «акция» стоила 1 доллар, принося прибыль инвестору. Если проигрывал — 0 долларов. Эти платформы используют принцип агрегации информации, где коллективный разум участников формирует более точные прогнозы, чем традиционные опросы. Технически, многие децентрализованные рынки предсказаний, такие как Augur или Gnosis, строятся на блокчейне Ethereum, используя смарт-контракты для автоматического исполнения сделок и выплаты выигрышей. Это обеспечивает прозрачность и устойчивость к манипуляциям, поскольку все транзакции записываются в неизменяемый реестр. В отличие от традиционных букмекерских контор, где коэффициенты устанавливает оператор, на рынках предсказаний цены формируются самими участниками в процессе торгов.

Реакция конкурентов

Позиция CFTC по отношению к рынкам предсказаний вызывает неоднозначную реакцию среди других регулирующих органов и участников финансового рынка. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), например, часто рассматривает некоторые виды криптоактивов и токенов как ценные бумаги, что приводит к конфликтам юрисдикций. В мае 2024 года SEC подала несколько исков против криптобирж, обвиняя их в предложении незарегистрированных ценных бумаг, что подчёркивает различие в подходах двух ведомств. Эта ситуация напоминает ранние этапы регулирования фьючерсов на нефть, когда также существовали споры о том, являются ли они спекулятивными инструментами или необходимыми для хеджирования риска. В то же время, традиционные игорные операторы лоббируют запрет рынков предсказаний, опасаясь конкуренции и указывая на потенциальные риски для потребителей, связанные с отсутствием строгих правил, характерных для лицензированных казино и букмекерских контор.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и криптоинвесторов ситуация с регулированием рынков предсказаний в США имеет косвенное, но важное значение. Разграничение между финансовым инструментом и азартной игрой является ключевым для классификации многих криптоактивов. Если CFTC успешно отстоит свою позицию, это может создать прецедент для более широкого признания децентрализованных финансовых инструментов (DeFi) как регулируемых товаров, а не запрещённых азартных игр. В России, где законодательство о цифровых финансовых активах (ФЗ-259) ещё формируется, такое разграничение критически важно. Например, майнеры, которые получают доход в криптовалюте, сталкиваются с вопросами налогообложения. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, прибыль от майнинга облагается НДФЛ в 13% или 15% для физических лиц, а для юридических лиц — налогом на прибыль в 25%. Чёткое определение статуса криптоактивов может упростить эти процессы и снизить риски для инвесторов. По нашим наблюдениям, дальнейшее развитие регулирования рынков предсказаний в США может ускорить формирование аналогичных правовых рамок для децентрализованных финансовых инструментов в России, что потенциально приведёт к увеличению прозрачности и снижению регуляторных рисков для участников рынка. Это также может повлиять на доступность хостинга и ремонтных услуг для майнеров в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч, поскольку чёткое регулирование привлекает больше инвестиций и развивает инфраструктуру.

В конечном итоге, борьба CFTC за рынки предсказаний — это не только защита конкретных платформ, но и фундаментальный спор о природе новых финансовых инструментов. Исход этих судебных баталий определит, как будут регулироваться инновационные технологии, использующие коллективный интеллект и блокчейн для формирования прогнозов и распределения рисков. Для криптоиндустрии это означает потенциальное расширение легального поля деятельности и создание более предсказуемой регуляторной среды, что критически важно для дальнейшего роста и интеграции в мировую экономику.