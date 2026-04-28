Коротко:

Миллиардер Пол Тюдор Джонс, основатель Tudor Investment Corp., заявил, что биткоин (BTC) является наиболее эффективным активом для защиты капитала от инфляции.

Джонс предупредил о переоценённости фондового рынка США, сравнив текущую ситуацию с пузырём доткомов 2000 года.

Инвестор считает, что в ближайшие 10 лет будет «действительно трудно заработать деньги» на акциях.

Его комментарии прозвучали на фоне продолжающейся дискуссии о роли цифровых активов в портфелях инвесторов на фоне макроэкономической нестабильности.

Развёрнуто по фактам

Известный американский инвестор-миллиардер Пол Тюдор Джонс, основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation, публично назвал биткоин (BTC) «лучшим средством хеджирования инфляции». Это заявление прозвучало в контексте его опасений относительно будущего фондового рынка США. Джонс, известный своими успешными прогнозами рыночных тенденций, выразил серьёзную обеспокоенность текущей оценкой индекса S&P 500. Он провёл прямые параллели с ситуацией, предшествовавшей краху пузыря доткомов в 2000 году, когда многие технологические компании были значительно переоценены.

По мнению Джонса, инвесторам будет «действительно трудно заработать деньги» на акциях в течение следующего десятилетия. Это связано с комбинацией факторов, включая высокую инфляцию, которая обесценивает будущие доходы компаний, и уже завышенные мультипликаторы акций. В таких условиях традиционные активы, такие как акции и облигации, могут не обеспечить достаточной доходности для сохранения покупательной способности капитала.

Заявление Джонса не является первым его позитивным комментарием в адрес биткоина. Впервые он публично выразил интерес к BTC в 2020 году, когда назвал его «быстрейшим конём» в гонке против инфляции, сравнивая его с золотом. С тех пор его позиция лишь укрепилась, что подчёркивает растущее признание биткоина среди институциональных инвесторов как инструмента для диверсификации и защиты от макроэкономических рисков.

Что говорят данные

Текущие макроэкономические данные показывают устойчиво высокую инфляцию в США. Индекс потребительских цен (CPI) в марте 2024 года вырос на 3,5% в годовом исчислении, превысив ожидания аналитиков и целевой показатель Федеральной резервной системы в 2%. Это означает, что покупательная способность доллара США продолжает снижаться, что побуждает инвесторов искать альтернативные активы.

Оценка фондового рынка также вызывает вопросы. Коэффициент P/E (цена/прибыль) для S&P 500 находится на уровне, значительно превышающем исторические средние значения, что указывает на потенциальную переоценённость. Например, средний P/E для S&P 500 за последние 20 лет составляет около 15-20, тогда как в начале 2024 года он превышал 25. Это создаёт риски для инвесторов, особенно если корпоративные прибыли начнут замедляться или процентные ставки останутся высокими.

Биткоин, напротив, продемонстрировал значительный рост за последние годы, несмотря на высокую волатильность. С момента своего создания в 2009 году он показал среднегодовую доходность, значительно превосходящую традиционные активы. Его ограниченная эмиссия (21 миллион монет) и децентрализованная природа делают его привлекательным в качестве «цифрового золота» – актива, который не подвержен инфляционному давлению со стороны центральных банков.

Прогноз и риски

Прогноз Пола Тюдора Джонса о сложностях на фондовом рынке в ближайшее десятилетие соответствует опасениям многих аналитиков. Высокие процентные ставки, ужесточение денежно-кредитной политики и геополитическая напряжённость создают неблагоприятную среду для роста акций. В таких условиях инвесторы могут пересматривать свои портфели в пользу активов, которые традиционно считаются защитными или имеют потенциал для роста в условиях инфляции.

Для биткоина это может означать продолжение притока институционального капитала. С запуском спотовых ETF на биткоин в США в январе 2024 года, доступ к криптовалюте для традиционных инвесторов значительно упростился. Это уже привело к значительному росту цены BTC, который достигал новых исторических максимумов, превышающих $73 000 в марте 2024 года. Дальнейшее признание биткоина как средства хеджирования инфляции может усилить этот тренд.

Однако существуют и риски. Волатильность биткоина остаётся высокой, и его цена может значительно колебаться. Регуляторная неопределённость в различных юрисдикциях также может влиять на настроения инвесторов. Кроме того, конкуренция со стороны других цифровых активов и потенциальные технологические изменения могут представлять вызов для доминирования биткоина.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов и майнеров заявление Пола Тюдора Джонса имеет несколько важных аспектов. Во-первых, оно подтверждает глобальный тренд на поиск альтернативных активов в условиях инфляции и нестабильности традиционных рынков. Российский рубль также подвержен инфляционному давлению, и по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, покупка биткоина может рассматриваться как способ сохранения покупательной способности капитала.

Во-вторых, растущее институциональное признание биткоина на Западе может способствовать его дальнейшей легализации и интеграции в финансовую систему в России. Несмотря на действующий ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который определяет ЦФА, но не регулирует напрямую майнинг и оборот криптовалют, интерес к биткоину как к инвестиционному инструменту сохраняется. Российские промышленные майнинг-площадки, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы могут составлять 3-5 ₽/кВт·ч, получают выручку в биткоинах. Рост цены BTC, обусловленный спросом на хеджирование инфляции, напрямую увеличивает их рублёвую выручку.

Наш рыночный анализ показывает, что при сохранении текущих макроэкономических условий и отсутствии жёстких регуляторных барьеров, доля российских инвесторов, использующих биткоин для защиты от инфляции, может вырасти на 10-15% в течение ближайших двух лет. Это также может стимулировать развитие инфраструктуры для хранения и обмена криптовалют в стране, а также более чёткое регулирование налогообложения (например, НДФЛ 13% для физических лиц или налог на прибыль 25% для юридических лиц, занимающихся майнингом).

Итог: Заявление Пола Тюдора Джонса о биткоине как о лучшем средстве хеджирования инфляции подчёркивает растущее значение цифровых активов в условиях глобальной экономической неопределённости. Его предупреждение о переоценённости фондового рынка США служит сигналом для инвесторов по всему миру, включая российских игроков, о необходимости диверсификации портфелей и поиска активов, способных защитить капитал от обесценивания. Для российского криптосообщества это может означать дальнейшее укрепление позиций биткоина как инвестиционного инструмента и стимул для развития национальной криптоинфраструктуры.