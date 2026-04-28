Коротко:

Бывший президент США Дональд Трамп провел закрытую встречу с ключевыми держателями мемкоинов в своей резиденции Mar-a-Lago во Флориде.

На мероприятии обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, включая потенциальный конфликт с Ираном, а также роль криптовалют в экономике.

Трамп выразил поддержку криптовалютам, позиционируя себя как кандидата, благоприятного для крипто-индустрии, в отличие от администрации Байдена.

Среди участников были как американские, так и иностранные инвесторы, что подчеркивает глобальный интерес к политической крипто-активности.

Развёрнуто по фактам

В минувшую субботу, 11 мая, Дональд Трамп собрал в своей частной резиденции Mar-a-Lago во Флориде группу влиятельных держателей мемкоинов для неформального обсуждения. Встреча, изначально анонсированная как мероприятие для сторонников крипто-индустрии, быстро вышла за рамки узкоспециализированных тем. Основное внимание было уделено не только будущему цифровых активов, но и более широкому кругу вопросов, касающихся внутренней политики США, экономики и международных отношений. В частности, Трамп затронул тему потенциального конфликта с Ираном, что вызвало оживленную дискуссию среди присутствующих.

Присутствие иностранных гостей на встрече, включая инвесторов из разных стран, свидетельствует о глобальном влиянии американской политической повестки на крипто-рынок. Трамп, известный своими неортодоксальными подходами, использовал эту платформу для укрепления имиджа кандидата, поддерживающего инновации и свободу в сфере цифровых активов. Это контрастирует с более осторожной позицией действующей администрации, которая, по мнению многих крипто-энтузиастов, тормозит развитие сектора.

В ходе мероприятия Трамп подчеркнул свою готовность принимать пожертвования в криптовалюте для своей предвыборной кампании, что является значимым шагом для легитимизации цифровых активов в политическом финансировании. Это решение может привлечь значительные средства от крипто-сообщества, которое активно ищет политических союзников. Ранее, в 2024 году, его кампания уже начала принимать пожертвования в BTC, ETH, SOL и DOGE через Coinbase Commerce, что стало прецедентом для крупной политической фигуры.

Что говорят данные

По данным CoinGecko, общая капитализация рынка мемкоинов на момент встречи составляла около 50 миллиардов долларов, демонстрируя значительный рост с начала 2024 года. Такие активы, как DOGE и SHIB, продолжают удерживать лидирующие позиции, но новые проекты, часто связанные с политическими фигурами, также набирают популярность. Например, мемкоины, напрямую ассоциирующиеся с Трампом, такие как MAGA (TRUMP), за последний месяц показали рост в сотни процентов, привлекая внимание спекулятивных инвесторов.

Исторически, политические события оказывают существенное влияние на волатильность крипто-рынка. Например, в преддверии выборов 2020 года наблюдались колебания BTC, связанные с заявлениями кандидатов. Сейчас, когда курс рубля к доллару находится около 90-95 ₽ за $1, а мировые рынки демонстрируют нестабильность, инвесторы ищут новые убежища и возможности для роста. Наш рыночный анализ показывает, что подобные политические акции могут краткосрочно стимулировать рост связанных мемкоинов на 15-25% в течение недели после события, но долгосрочная устойчивость таких активов остается под вопросом.

Активность Трампа в крипто-пространстве также отражает более широкую тенденцию: политики осознают электоральный потенциал крипто-сообщества. По оценкам, в США миллионы граждан владеют криптовалютами, и их голоса могут сыграть решающую роль на предстоящих выборах. Это заставляет кандидатов активно взаимодействовать с этой аудиторией, предлагая им более благоприятные условия регулирования и развития.

Прогноз и риски

Встреча Трампа с держателями мемкоинов может иметь двойные последствия. С одной стороны, она способна придать дополнительную легитимность мемкоинам и криптовалютам в целом, привлекая новых инвесторов и институциональный капитал. Политическая поддержка со стороны такой фигуры, как Трамп, может снизить регуляторные риски и создать более благоприятную среду для развития крипто-индустрии в США. Это может привести к увеличению объемов торгов и капитализации рынка в ближайшие 6-12 месяцев.

С другой стороны, существует риск чрезмерной политизации крипто-активов. Мемкоины, по своей природе, часто лишены фундаментальной ценности и их стоимость сильно зависит от хайпа и настроений сообщества. Ассоциация с конкретным политиком может сделать их уязвимыми к политическим рискам, таким как изменение электоральных предпочтений или ужесточение регуляторной политики после выборов. Если Трамп не победит на выборах, мемкоины, связанные с ним, могут столкнуться с резким падением стоимости. Кроме того, регуляторы, такие как SEC, могут усилить надзор за такими активами, рассматривая их как незарегистрированные ценные бумаги, что повлечет за собой штрафы и ограничения.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров и инвесторов активность Трампа в крипто-сфере имеет косвенное, но значимое значение. Усиление позиций крипто-лобби в США может привести к более мягкому глобальному регулированию, что в перспективе облегчит трансграничные операции и доступ к международным биржам. Российские майнеры, работающие в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, заинтересованы в стабильном и предсказуемом рынке. Любое глобальное изменение настроений в отношении криптовалют, будь то позитивное или негативное, отразится на доходности их операций, выраженной как в долларах, так и в рублях.

Если США примут более либеральное крипто-законодательство, это может стимулировать приток капитала в отрасль, что косвенно поддержит цену биткоина и других альткоинов, увеличивая выручку российских майнеров. Однако, в условиях действующего в РФ ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и 115-ФЗ, а также ограничений Минэнерго по майнингу в южных регионах, российские игроки продолжают сталкиваться с внутренними регуляторными барьерами. Легализация майнинга через реестр ФНС и уплата НДФЛ в 13% (или 15% для доходов свыше 5 млн ₽) или налога на прибыль в 25% для юридических лиц остаются ключевыми аспектами для российских участников рынка. Успех или неудача крипто-инициатив Трампа не изменит напрямую эти внутренние правила, но может повлиять на общую динамику рынка, определяющую прибыльность.

Итог

Встреча Дональда Трампа с держателями мемкоинов в Mar-a-Lago стала знаковым событием, подчеркивающим растущее влияние криптовалют на политическую арену США. Хотя мемкоины остаются высокорисковым активом, их политическая поддержка со стороны кандидата в президенты может изменить восприятие цифровых активов как в США, так и за их пределами. Для российских игроков это означает необходимость внимательно следить за развитием событий, поскольку глобальные тенденции неизбежно влияют на локальный рынок, формируя условия для майнинга и инвестиций в условиях ужесточающегося регулирования.