Riot Platforms продлила кредитную линию Coinbase на $200 млн

«Мы рады продлить и расширить наши отношения с Coinbase, ведущим финансовым учреждением в криптоиндустрии», — заявил Джейсон Лес, финансовый директор Riot Platforms.

Riot Platforms, один из крупнейших публичных майнеров биткоина в Северной Америке, объявила о продлении своей кредитной линии на сумму 200 миллионов долларов США с Coinbase. Это соглашение предусматривает фиксированную процентную ставку и увеличенный срок погашения, что обеспечивает компании финансовую стабильность в условиях волатильности рынка. Однако, сокращение резервов биткоина (BTC) на балансе Riot и условия кредита, связанные с соотношением кредита к стоимости залога (LTV), оставляют мало пространства для маневра в случае значительного падения цен на криптовалюту.

Заявление и его автор

Продление кредитной линии было официально подтверждено Джейсоном Лесом, финансовым директором Riot Platforms. В своем заявлении он подчеркнул стратегическую важность сотрудничества с Coinbase, назвав ее «ведущим финансовым учреждением в криптоиндустрии». Это партнерство позволяет Riot Platforms оптимизировать управление капиталом и поддерживать операционную деятельность, несмотря на рыночные колебания. Решение о продлении было принято в условиях, когда курс биткоина демонстрировал признаки слабости, что могло бы привести к дополнительным продажам BTC из резервов компании для покрытия операционных расходов или обязательств.

Технические или юридические детали

Кредитная линия на 200 миллионов долларов США была продлена с фиксированной процентной ставкой, что защищает Riot Platforms от потенциального роста стоимости заимствований в будущем. Изначально соглашение было заключено в мае 2023 года. Продление также включает увеличение срока погашения, что предоставляет компании большую гибкость в управлении денежными потоками. Однако, ключевым аспектом этого соглашения являются условия, связанные с соотношением кредита к стоимости залога (LTV). При падении цены биткоина ниже определённого порога, Riot может быть вынуждена предоставить дополнительное обеспечение или продать часть своих биткоин-резервов для поддержания требуемого LTV. На момент объявления, резервы биткоина у Riot Platforms сократились, что усиливает чувствительность компании к ценовым колебаниям. Например, по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, сумма кредита составляет примерно 18-19 миллиардов рублей, что является значительной суммой для хеджирования рисков.

Сравнение с прошлыми кейсами

Ситуация с Riot Platforms напоминает события 2022 года, когда многие майнинговые компании столкнулись с кризисом ликвидности из-за резкого падения цен на биткоин и роста энерготарифов. Тогда такие компании, как Core Scientific и Celsius Mining, были вынуждены объявить о банкротстве или реструктуризации долгов, поскольку не смогли выполнить свои кредитные обязательства, обеспеченные биткоином. В мае 2024 года ситуация была иной: рынок демонстрировал умеренное снижение после достижения локальных максимумов, но риски для майнеров с высокой долговой нагрузкой оставались актуальными. Продление кредитной линии с фиксированной ставкой является попыткой Riot извлечь уроки из прошлых кризисов и застраховаться от будущих потрясений. Однако, снижение резервов BTC на балансе компании указывает на то, что часть биткоинов уже была продана для финансирования операций или погашения других обязательств, что уменьшает буфер безопасности.

Последствия для криптоиндустрии

Решение Riot Platforms о продлении кредитной линии отражает общую тенденцию среди крупных майнинговых компаний к поиску стабильных источников финансирования и хеджированию рисков. В условиях ужесточения регулирования и растущей конкуренции, особенно со стороны промышленных майнинг-площадок в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край (где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч), финансовая устойчивость становится критически важной. Для российского майнера или инвестора это означает, что крупные игроки рынка стремятся минимизировать риски, что может стабилизировать рынок в целом. Однако, потенциальные продажи биткоина крупными майнерами для поддержания LTV могут оказать краткосрочное давление на цену BTC. По нашим наблюдениям, крупные майнеры, такие как Riot, активно используют кредитные линии для масштабирования операций, и их финансовые решения часто служат индикатором общего состояния отрасли. Это также подчеркивает важность диверсификации активов и осторожного подхода к заимствованиям, особенно для тех, кто работает с высокой долей заемных средств.

Продление кредитной линии Riot Platforms с Coinbase демонстрирует стремление крупных майнинговых компаний к финансовой устойчивости и стратегическому партнерству в условиях волатильного рынка. Фиксация процентных ставок и увеличение срока погашения снижают риски, но сокращение биткоин-резервов и условия LTV требуют внимательного мониторинга цен на BTC. Это решение, вероятно, вдохновит других майнеров на пересмотр своих финансовых стратегий, особенно в свете потенциальных регуляторных изменений и растущей конкуренции.