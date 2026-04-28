Платформа для рынков предсказаний Polymarket, известная своими децентрализованными ставками на исход будущих событий, стремится получить одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) для возобновления полноценной работы с американскими трейдерами. Этот шаг, если он будет одобрен, позволит компании вновь обслуживать граждан США на своей основной бирже, что значительно расширит её пользовательскую базу и объёмы торгов.

Кто, сколько, когда

Polymarket подала заявку на регистрацию в CFTC в качестве Designated Contract Market (DCM) и Derivatives Clearing Organization (DCO). Это произошло после того, как в январе 2022 года компания выплатила штраф в размере $1,4 млн и согласилась прекратить свою деятельность в США, урегулировав претензии регулятора о предложении незарегистрированных свопов. Тогда Polymarket также обязалась закрыть все рынки, не соответствующие требованиям CFTC, и вернуть средства клиентам. Теперь, спустя более двух лет, платформа пытается вернуться на американский рынок, который является одним из крупнейших для подобных сервисов. Объёмы торгов на Polymarket часто достигают миллионов долларов по отдельным событиям, например, по исходам выборов или ключевым экономическим показателям.

Как это работает технически

Polymarket функционирует на блокчейне Polygon, используя смарт-контракты для создания рынков предсказаний. Пользователи делают ставки на определённые исходы событий, покупая токены, представляющие эти исходы. Цена токена отражает вероятность события, по мнению рынка. Например, если токен «Да» торгуется по $0,70, это означает 70% вероятность наступления события. После наступления события и его подтверждения, держатели токенов, соответствующих верному исходу, получают выплаты. Децентрализованная природа платформы позволяет ей работать без традиционных посредников, однако для работы в регулируемых юрисдикциях, таких как США, требуется соответствие местным законам. Регистрация в качестве DCM и DCO означает, что Polymarket будет работать как регулируемая биржа фьючерсов и клиринговая палата, что накладывает строгие требования к капиталу, отчётности и защите клиентов.

Реакция конкурентов

Основным конкурентом Polymarket на регулируемом рынке США является Kalshi, которая уже имеет одобрение CFTC на предложение ставок на события. Kalshi, в отличие от Polymarket, работает как централизованная платформа и предлагает более ограниченный круг событий, одобренных регулятором. Возвращение Polymarket на американский рынок усилит конкуренцию, потенциально приведя к расширению ассортимента предлагаемых событий и улучшению условий для трейдеров. Другие децентрализованные платформы, такие как Augur или Gnosis, пока не подавали аналогичных заявок в CFTC, предпочитая оставаться в юрисдикциях с менее строгим регулированием или ограничивая доступ для граждан США. В редакции MinerWorld отмечают, что усиление конкуренции на регулируемом рынке предсказаний может привести к росту общего объёма торгов на 15-20% в течение следующего года.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов, следящих за мировыми тенденциями в криптоиндустрии, ситуация с Polymarket демонстрирует продолжающуюся борьбу между инновационными децентрализованными проектами и традиционным финансовым регулированием. Хотя прямого влияния на майнинговую деятельность в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, это не оказывает, косвенные эффекты могут быть значительными. Например, успешная легализация подобных платформ в США может стать прецедентом для других юрисдикций, включая потенциальное регулирование рынков предсказаний в РФ. В России, где законодательство о цифровых финансовых активах (ФЗ-259) пока не охватывает подобные инструменты, а майнинг находится в процессе окончательной легализации и включения в реестр ФНС, интерес к регулируемым криптопродуктам растёт. Для инвесторов из РФ, которые сталкиваются с ограничениями на доступ к западным финансовым рынкам и оперируют в условиях курса рубля около 90-95 ₽ за $1, появление новых регулируемых платформ может открыть дополнительные возможности для диверсификации портфеля, хотя и потребует тщательного изучения налоговых последствий (НДФЛ 13%/15% на прибыль).

Итог

Попытка Polymarket получить одобрение CFTC является важным шагом к легализации децентрализованных рынков предсказаний в США. Если заявка будет удовлетворена, это не только расширит возможности для американских трейдеров, но и установит новый стандарт для взаимодействия инновационных блокчейн-проектов с регуляторами. Это событие подчеркивает глобальный тренд на интеграцию криптоиндустрии в традиционную финансовую систему, что в долгосрочной перспективе может способствовать большей стабильности и прозрачности рынка.