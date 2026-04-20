Криптобиржа Bybit стала ведущим инвестором в раунде финансирования малайзийской платформы Hata, выделив $8 млн. Это событие происходит на фоне активного развития нормативной базы Малайзии в области цифровых активов и токенизации.

Hata — это уникальная платформа, обладающая двойной лицензией, что позволяет ей легально работать как с криптовалютами, так и с традиционными финансовыми инструментами. Такая модель привлекает внимание инвесторов, поскольку обеспечивает высокий уровень доверия и безопасности для пользователей.

Малайзия активно расширяет свои нормативные рамки для цифровых активов, что делает её привлекательным рынком для криптовалютных компаний. Власти страны стремятся создать благоприятные условия для развития инновационных финансовых технологий, включая блокчейн и токенизацию.

Инвестиции Bybit в Hata подчёркивают растущий интерес крупных игроков крипторынка к регулируемым платформам. Это также свидетельствует о том, что Малайзия становится важным центром для криптовалютных инноваций в регионе Юго-Восточной Азии.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов это событие может стать сигналом к более внимательному изучению малайзийского рынка криптовалют. Учитывая растущую нормативную поддержку, Малайзия может предложить новые возможности для безопасного инвестирования в цифровые активы.