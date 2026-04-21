Coin Center: Криптокод защищен Первой поправкой как «функциональная» свобода слова

Правозащитная организация Coin Center, специализирующаяся на вопросах криптовалют, выступила с заявлением, подчеркивающим, что криптографический код должен рассматриваться как «функциональная» свобода слова, находящаяся под защитой Первой поправки к Конституции США. Это утверждение сделано на фоне усиливающихся опасений среди разработчиков программного обеспечения в криптоиндустрии, которые сталкиваются с риском уголовного преследования за создание и распространение своего кода.

В прошлом году ряд громких судебных дел, включая приговор разработчику Tornado Cash Алексею Перцеву, вызвал серьезную тревогу в сообществе. Разработчики опасаются, что их деятельность по созданию открытого исходного кода, который по своей сути является нейтральным инструментом, может быть ошибочно интерпретирована как пособничество преступной деятельности. Coin Center утверждает, что код, как и другие формы выражения, передает информацию и идеи, а значит, должен пользоваться конституционной защитой. Организация проводит параллели с прецедентами, когда суды признавали защиту свободы слова за такими формами выражения, как математические уравнения или научные публикации.

Позиция Coin Center основывается на убеждении, что публикация кода является актом выражения мысли, аналогичным написанию статьи или книги. Разработчики создают сложные системы, которые могут быть использованы как во благо, так и во вред, но сам акт создания и распространения кода не должен автоматически влечь за собой уголовную ответственность за действия третьих лиц. Организация подчеркивает, что криптографический код часто является основой для инноваций, децентрализации и повышения конфиденциальности, что соответствует принципам, лежащим в основе свободы слова.

Представители Coin Center активно взаимодействуют с законодателями и судебными органами, пытаясь донести свою точку зрения и предотвратить потенциальное подавление инноваций в сфере блокчейна. Они настаивают на необходимости четкого разграничения между созданием и публикацией кода и его последующим использованием злоумышленниками. В противном случае, по их мнению, это может привести к значительному замедлению развития децентрализованных технологий и ограничению фундаментальных прав граждан.

Что это значит

Для российских и СНГ-разработчиков и майнеров, работающих с открытым исходным кодом, позиция Coin Center имеет важное значение, хотя и не прямое. Она формирует международный прецедент и дискуссию о правовом статусе кода, что может косвенно повлиять на подходы к регулированию в других юрисдикциях. Если криптокод будет повсеместно признан формой свободы слова, это может укрепить позиции разработчиков, снизив риски юридического преследования за создание нейтральных инструментов. Для майнеров, использующих различное ПО, это означает потенциально более стабильную и предсказуемую среду для разработки и поддержки майнинговых программ и прошивок, что в долгосрочной перспективе способствует инновациям и безопасности оборудования.