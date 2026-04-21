Банковский комитет Сената США, вероятно, не успеет рассмотреть законопроект CLARITY Act в апреле, перенеся обсуждение на май. Основное препятствие – разногласия по регулированию доходности стейблкоинов, которые вызывают опасения у банков.

Банковский комитет Сената США, по всей видимости, не сможет рассмотреть законопроект CLARITY Act, направленный на регулирование криптовалютного рынка, в апреле. Обсуждение важного документа может быть перенесено на май. Эту информацию озвучил сенатор Том Тиллис в ходе беседы с журналистом издания Punchbowl News.

Ключевым камнем преткновения остается вопрос о вознаграждениях за хранение стейблкоинов. Представители традиционной банковской индустрии выражают серьезные опасения, что потенциально высокая доходность от «стабильных монет» может спровоцировать значительный отток депозитов из традиционных финансовых учреждений. Это, в свою очередь, способно негативно сказаться на финансовой устойчивости, особенно небольших банковских организаций.

Причины задержки и предмет спора

По словам сенатора Тиллиса, переговорным группам требуется дополнительное время для выработки взаимоприемлемого компромисса между интересами банковского сектора и криптовалютных компаний. Текущая версия законопроекта CLARITY Act предусматривает запрет на начисление процентов на неактивные остатки стейблкоинов. При этом получение дохода от активных операций с такими активами остается разрешенным. Криптоиндустрия категорически не согласна с подобными ограничениями, считая их серьезной угрозой для дальнейших инноваций в сфере цифровых активов.

Помимо вопросов стейблкоинов, законопроект призван четко разграничить полномочия между двумя ключевыми регуляторами США – Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Также документ должен определить правовой статус различных цифровых активов, классифицируя их либо как ценные бумаги, либо как товары. Эта ясность крайне важна для всей индустрии, поскольку от нее зависят правила листинга, торговли и надзора.

Глава Digital Chamber, Коди Карбон, направил официальное письмо руководству Банковского комитета Сената. В своем обращении он настоятельно призвал сенаторов ускорить процесс разработки и принятия регуляторных норм, чтобы «обеспечить правовую ясность для 70 миллионов американских владельцев криптовалют». Это подчеркивает растущую потребность в понятных правилах игры для миллионов участников рынка.

Напомним, что еще в феврале текущего года журналистам стало известно о сохраняющихся разногласиях по пунктам CLARITY Act, что уже тогда предвещало возможные задержки в его рассмотрении.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Очередной перенос рассмотрения CLARITY Act свидетельствует о сложности достижения консенсуса по регулированию криптовалют в США, особенно в части стейблкоинов. Для мирового крипторынка это означает продолжение неопределенности в одном из крупнейших финансовых центров, что может сдерживать институциональное принятие и инновации. Задержки в американском регулировании часто влияют на подходы других стран, включая государства СНГ, которые внимательно следят за прецедентами. Отсутствие четких правил для стейблкоинов может замедлить их интеграцию в традиционные финансовые системы и развитие DeFi-сектора.

Для майнеров из России и СНГ, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, прямых немедленных последствий от этой новости нет. Их деятельность в большей степени зависит от цен на электроэнергию, курсов криптовалют (прежде всего BTC), доступности оборудования и местного регулирования. Однако косвенно, общая регуляторная неопределенность в США может влиять на глобальную капитализацию крипторынка и, как следствие, на прибыльность майнинга. Стабильное и предсказуемое регулирование в крупных юрисдикциях способствует росту рынка, что выгодно и майнерам. В условиях отсутствия ясности, майнерам важно продолжать диверсифицировать риски и следить за локальными инициативами по регулированию майнинга и оборота криптовалют.