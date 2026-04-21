Банк Кореи: приоритеты нового руководителя в сфере цифровых активов

Новоназначенный управляющий Банка Кореи (BOK), Шин Хён Сон, представил свою стратегию в отношении цифровых финансовых инноваций. В центре его внимания оказались цифровые валюты центральных банков (CBDC) и так называемые депозитные токены. При этом Шин Хён Сон полностью обошел стороной вопрос стейблкоинов, что отражает его давнюю скептическую позицию по отношению к этим активам.

Ранее, занимая должность в Банке международных расчетов (BIS), Шин Хён Сон неоднократно высказывал негативное мнение о стейблкоинах. Эта последовательная позиция, вероятно, повлияла на его текущие приоритеты в BOK. Акцент на CBDC и депозитных токенах указывает на стремление регулятора к созданию контролируемой и регулируемой цифровой финансовой инфраструктуры, которая будет интегрирована в существующую банковскую систему.

Цифровые валюты центральных банков (CBDC) представляют собой цифровую форму фиатных денег, выпускаемых и контролируемых центральным банком. Они могут быть оптовыми (для межбанковских расчетов) или розничными (для широкой публики). Депозитные токены, в свою очередь, являются цифровым представлением банковских депозитов, выпущенных коммерческими банками на блокчейне. Оба эти инструмента позволяют центральному банку сохранять контроль над денежной массой и финансовой стабильностью, одновременно используя преимущества технологии распределенного реестра, такие как скорость и прозрачность транзакций.

Игнорирование стейблкоинов в стратегии Банка Кореи может быть обусловлено несколькими факторами. Во-первых, стейблкоины, особенно те, что привязаны к фиатным валютам, часто вызывают опасения у регуляторов из-за потенциальных рисков для финансовой стабильности, отсутствия адекватного регулирования и вопросов, связанных с их обеспечением. Во-вторых, центральные банки стремятся избежать конкуренции со стороны частных эмитентов стейблкоинов, предпочитая развивать собственные цифровые аналоги фиатных денег, которые обеспечивают полный суверенитет и контроль.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка в России и СНГ, а также для майнеров, эта новость подчеркивает глобальную тенденцию к ужесточению регулирования и стремлению центральных банков к контролю над цифровыми активами. Развитие CBDC и депозитных токенов в Южной Корее, одной из ведущих экономик Азии, может служить прецедентом для других стран. Это означает, что в будущем мы можем увидеть более активное внедрение государственных цифровых валют и менее благоприятную среду для нерегулируемых частных криптовалют, включая стейблкоины. Для майнеров, в частности, это несет косвенные риски, связанные с потенциальным снижением интереса к децентрализованным активам в пользу регулируемых цифровых инструментов, что может повлиять на общую капитализацию рынка и, как следствие, на прибыльность майнинга. В то же время, развитие регулируемых цифровых активов может способствовать легализации и интеграции блокчейн-технологий в традиционную финансовую систему, что в долгосрочной перспективе может открыть новые возможности для инфраструктурных решений в сфере майнинга и обработки транзакций.