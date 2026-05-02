BlackRock, крупнейший управляющий активами с капиталом $10 трлн, выступил против предложения Управления валютного контролёра США (OCC) ввести 20% лимит на токенизацию резервов. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это решение может затронуть активы на сумму свыше 190 трлн рублей.

Хронология событий

В апреле 2024 года OCC предложила внести поправки в закон GENIUS Act, ограничивающие долю токенизированных резервов до 20%. В июне BlackRock направил официальный комментарий, где раскритиковал это предложение, назвав его «излишне ограничительным». Компания призвала расширить список активов, доступных для токенизации.

Ключевые цифры и метрики

Предлагаемый лимит: 20% от резервов банка

Капитал BlackRock: $10 трлн

Объём токенизированных активов в мире: $3 трлн (2024 год)

Рост рынка токенизации: 45% с 2023 года

Что говорят участники рынка

«Ограничение в 20% создаст искусственные барьеры для инноваций и замедлит развитие рынка токенизированных активов», — заявил представитель BlackRock. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные меры могут снизить приток инвестиций в сектор на 15-20% в ближайшие два года.

Российский угол

В России токенизация активов регулируется ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Согласно документу, эмитент может выпускать токены под обеспечение любых активов, включая недвижимость и оборудование. В Иркутской области, где стоимость электроэнергии для промышленных потребителей составляет около 3,5 ₽/кВт·ч, уже действуют несколько проектов по токенизации энергомощностей.