Американский законопроект CLARITY, регулирующий криптоиндустрию, приблизился к принятию после согласования запрета на выплату процентов по стейблкоинам.

Законопроект CLARITY, который устанавливает регулирование криптоиндустрии в США, сделал важный шаг к принятию. Это стало возможным после финализации положений о запрете выплаты процентов по стейблкоинам, что вызвало споры между криптокомпаниями и банками.

Хронология событий

1 мая 2024 года журналист Брендан Петерсен сообщил в Twitter, что сенаторы Том Тиллис и Анджела Олсобрукс достигли компромисса по вопросу выплаты процентов по стейблкоинам в рамках законопроекта CLARITY. Этот вопрос стал камнем преткновения между криптоиндустрией и банковским сектором, который опасался снижения конкурентоспособности из-за привлекательности стейблкоинов.

Ключевые цифры и метрики

Согласно финальному тексту раздела «SEC 404. Prohibiting interest and yield on payment stablecoins», криптокомпаниям запрещено выплачивать «любую форму процентов или доходности» за хранение стейблкоинов, аналогично банковским депозитам. Однако компании могут предлагать вознаграждения за «добросовестные действия или транзакции», такие как участие в стейкинге, управлении или программах лояльности.

Что говорят участники рынка

Фарьяр Ширзад, директор по политике Coinbase, заявил в Twitter: «Банки добились большего ограничения на вознаграждения, но мы защитили главное — возможность для американцев получать доход на основе реального использования криптоплатформ». Он также подчеркнул, что США должны оставаться лидером в финансовой системе в условиях геополитической конкуренции.

Российский угол

В России, где промышленный тариф на электроэнергию в регионах вроде Иркутской области или Красноярского края составляет 3-5 ₽ за кВт·ч, подобные ограничения могут повлиять на привлекательность стейблкоинов для майнеров. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это может снизить доходность операций с криптовалютами.

В редакции MinerWorld отмечают, что принятие CLARITY может ускорить разработку аналогичных регуляторных инициатив в других странах, включая Россию, где уже действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».

Итог

Законопроект CLARITY приблизился к принятию, несмотря на компромисс по вопросу выплаты процентов по стейблкоинам. Это может стать важным шагом в регулировании криптоиндустрии как в США, так и за их пределами.