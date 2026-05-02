На фоне активных обсуждений регулирования криптовалют в США Coinbase поддержала компромисс по закону CLARITY, который запрещает пассивный доход по стейблкоинам, сохраняя вознаграждения за активность. Вероятность принятия закона в 2026 году оценивается в 68%.

Что зафиксировано

Сенаторы Том Тиллис и Анджела Олсобрук завершили работу над двухпартийным соглашением, которое касается выплат вознаграждений по стейблкоинам. Новый текст блокирует любые выплаты, работающие как стандартные проценты по банковским вкладам. При этом сохраняются бонусы за подтверждённую активность клиентов на бирже.

Причины

Основная причина запрета пассивного дохода — стремление банковского лобби ограничить конкуренцию со стороны криптоплатформ. Банки опасаются оттока клиентов, которые предпочтут стейблкоины традиционным депозитам. В редакции MinerWorld отмечают, что это решение может стимулировать развитие активных форм участия в криптоэкономике.

Цифры и метрики

Вероятность подписания документа в текущем году — 68% (по данным Polymarket).

Ожидаемый срок принятия закона — 2026 год.

Общий объём рынка стейблкоинов превышает $160 млрд (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1).

Что будет дальше

Банковский комитет Сената планирует детальное обсуждение документа на неделе с 11 мая. Федеральным регуляторам поручено разработать прозрачную систему раскрытия информации. Новые правила определят будущие структуры клиентских стимулов для бирж и брокеров.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров и инвесторов важно учитывать, что запрет пассивного дохода по стейблкоинам может повлиять на структуру доходов. В условиях российского регулирования (ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах») стоит обратить внимание на активные формы участия в криптоэкономике, такие как майнинг и стейкинг. В регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская обл., Красноярский край) это может быть особенно выгодно.