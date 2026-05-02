Комиссия по ценным бумагам США (SEC) опубликовала предложение NYSE, согласно которому XRP наравне с Bitcoin и Ethereum становится активом, соответствующим общим стандартам листинга. Это важный шаг для альткоина, который ранее рассматривался как ценная бумага при председателе SEC Гэри Генслере.

Заявление и его автор

SEC опубликовала уведомление с запросом комментариев по предложению NYSE изменить правила для криптовалютных ETF, согласно которым 80% их чистых активов должны быть вложены в активы, соответствующие общим стандартам листинга. В документе XRP упоминается наравне с Bitcoin и Ethereum как подходящий криптоактив для применения новых правил.

Технические или юридические детали

Это решение подтверждает общие стандарты листинга для криптовалютных ETF, утверждённые SEC в прошлом году. Согласно этим стандартам, токен классифицируется как подходящий актив для ускоренного одобрения ETF. Это значительный сдвиг по сравнению с предыдущей администрацией SEC при Гэри Генслере, когда Комиссия заявляла, что может одобрять только ETF на Bitcoin и Ethereum, так как считала их единственными активами, не являющимися ценными бумагами.

Сравнение с прошлыми кейсами

XRP также получил долгожданную ясность при текущей администрации SEC, которая совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила руководство по классификации токенов. В нём XRP, Bitcoin, Ethereum и другие крупные токены были классифицированы как товары. Эта позиция также ожидает закрепления через закон CLARITY.

Последствия для криптоиндустрии

Редакция MinerWorld отмечает, что это решение может ускорить появление новых ETF на XRP, что положительно скажется на ликвидности и доверии к альткоину. В России, где курс рубля к доллару составляет около 90-95 ₽ за $1, это может повлиять на инвестиционные стратегии локальных инвесторов, особенно учитывая рост интереса к криптовалютам в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край.