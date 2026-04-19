Жительница Гонконга потеряла почти $1 млн, став жертвой мошеннической схемы, связанной с криптовалютами и искусственным интеллектом. История началась с того, что женщина начала получать отказы на запросы вывода средств с платформы, которую она использовала для инвестиций. Именно тогда она поняла, что платформа была фальшивой, а её деньги исчезли.

Как это произошло?

Жертва перевела 17 отдельных транзакций в USDT и Ethereum на мошенническую платформу, потеряв в общей сложности HK$7,7 млн (около $982,000). Всё началось в Telegram, где мошенник, выдававший себя за эксперта по инвестициям, предложил ей торговую стратегию, основанную на искусственном интеллекте. Платформа выглядела убедительно, а обещанная доходность была гарантирована. Однако, когда женщина попыталась вывести средства, деньги не поступили.

Рост мошенничества в Гонконге

Полиция Гонконга подтвердила этот случай как часть более широкой волны онлайн-мошенничества, охватившей город. По данным властей, за одну неделю было зарегистрировано более 80 подобных случаев с общими потерями, превышающими HK$80 млн (около $10 млн). Мошенники активно используют технологии, включая искусственный интеллект, чтобы придать своим схемам видимость легитимности.

Согласно данным компании Vectra, мошенничество с использованием ИИ можно разделить на семь категорий, включая глубокие подделки видео, клонирование голоса и атаки на предприятия с использованием ИИ. Эти методы применяются как против частных лиц, так и против компаний.

Повторяющийся сценарий

Это не первый случай подобного рода. В прошлом месяце 66-летний пенсионер потерял HK$6,6 млн в результате многоступенчатой схемы, которая длилась шесть месяцев. Мошенники сначала выдали себя за инвестиционных консультантов, а затем предложили фиктивную «восстановительную» услугу, чтобы выманить ещё больше денег у уже обманутого человека.

Полиция отмечает, что схемы становятся всё более изощрёнными. Мошенники используют термины вроде «торговля с ИИ» и «гарантированная прибыль», чтобы привлечь жертв. Угол искусственного интеллекта делает их предложения более убедительными, особенно для тех, кто не знаком с тем, как такие системы работают на самом деле.

Рекомендации властей

Полиция призывает жителей Гонконга быть осторожными с нежелательными инвестиционными предложениями, независимо от того, откуда они поступают — из социальных сетей, мессенджеров или других источников. Также рекомендуется использовать официальную платформу CyberDefender для проверки инвестиционных сайтов и услуг на признаки мошенничества перед переводом средств.

Один из ключевых советов: ни одна легальная инвестиционная платформа не гарантирует доходность. Все последние случаи мошенничества включали именно это обещание. Женщина, потерявшая почти $1 млн, и пенсионер, потерявший HK$6,6 млн, оба были уверены, что их деньги в безопасности, а прибыль гарантирована. Ни одно из этих утверждений не оказалось правдой.

Расследования по этим делам продолжаются.