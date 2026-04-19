Основатель TRON Джастин Сан провел встречу с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым для обсуждения интеграции стейблкоина KGST в инфраструктуру блокчейна.

18 апреля основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Основной темой переговоров стало развитие цифровых активов в Центральной Азии, в частности интеграция национального стейблкоина KGST в инфраструктуру TRON.

Контекст встречи

Это не первая встреча Джастина Сана с представителями государственной власти региона. В феврале 2026 года он уже обсуждал вопросы виртуальных активов с главой Национального совета по виртуальным активам Фархатом Иминовым. Нынешняя встреча прошла в рамках официального дипломатического приема.

KGST и его роль

Стейблкоин KGST, привязанный к киргизскому сому в пропорции 1:1, функционирует в сети BNB Chain с декабря 2025 года и торгуется на бирже Binance. Сан предложил интегрировать KGST в инфраструктуру TRON, что позволит пользователям напрямую торговать национальной валютой на криптобиржах без предварительной конвертации в доллары США.

«Кыргызстан может стать полноценным блокчейн-центром за два года», — отметил Джастин Сан.

Реакция и перспективы

Президент Жапаров отметил быстрый рост сектора виртуальных активов в стране. На данный момент в Кыргызстане официально работают более 200 криптобирж и 11 крупных майнинговых компаний. Сан высоко оценил потенциал страны, подчеркнув необходимость активного использования масштабируемых сетей для достижения поставленных целей.

Что это значит для России и СНГ? Успешная интеграция KGST в TRON может стать примером для других стран региона, стимулируя развитие национальных криптовалют и укрепляя позиции блокчейн-технологий в финансовой системе.