На прошлой неделе биткоин достиг отметки $78 000, а в России предложили ввести штрафы за нелегальный обмен криптовалют. Рынок столкнулся с новой волной взломов DeFi-протоколов.

Биткоин достиг $78 000 на фоне осторожного оптимизма

Прошедшая неделя ознаменовалась для биткоина продолжением восходящего движения, в ходе которого первая криптовалюта протестировала уровень $78 000. Несмотря на начальное снижение до $71 000 в понедельник, связанное с новостями о провале американо-иранских переговоров, уже во вторник актив восстановился выше $74 000. Этот рост многие аналитики объяснили ликвидацией значительного объема коротких позиций на рынке.

В течение большей части недели биткоин торговался в диапазоне $73 000 – $76 000. Однако в пятницу, после открытия торговой сессии в США, котировки резко подскочили до $78 000. Позитивная динамика была спровоцирована заявлением главы МИД Ирана Аббаса Арагчи об открытии Ормузского пролива. Тем не менее, этот уровень не удержался, и к выходным биткоин скорректировался до $75 000, потеряв весь пятничный прирост. По итогам семи дней рост монеты составил около 6%.

Другие крупные криптовалюты, входящие в топ-10 по капитализации, демонстрировали схожую динамику: Ethereum прибавил 6%, XRP — 8%, а BNB — 5%. Общая капитализация крипторынка увеличилась до $2,6 трлн, при этом доминирование биткоина составило 57,5%, а Ethereum — 10,7%.

Притоки в ETF и расхождения на рынке

Рост крипторынка сопровождался значительными притоками в биржевые фонды (ETF) на основе криптовалют. Спотовые биткоин-ETF привлекли $996 млн за неделю, что стало вторым по величине показателем с начала года. В Ethereum-фонды поступило $275 млн. Эти данные свидетельствуют о сохраняющемся институциональном интересе к цифровым активам.

Несмотря на позитивные показатели, инвесторы проявляют осторожность. На рынке наблюдается заметное расхождение между оптимистичной динамикой спотовых цен и пессимистичным позиционированием во фьючерсах. Подобные дивергенции часто предшествуют масштабным ликвидациям, что вызывает опасения по поводу возможного шорт-сквиза. Криптовалютный индекс страха и жадности, впервые с середины марта, вернулся в зону страха, опустившись до отметки 27.

Новая волна кибератак на DeFi-протоколы

Криптоиндустрия продолжает сталкиваться с чередой крупных кибератак. 13 апреля жертвой стал кроссчейн-мост Hyperbridge в сети Polkadot. Злоумышленник получил административные права, выпустил 1 млрд токенов DOT и продал их за 108,2 ETH (около $237 000). Изначально ущерб оценивался в эту сумму, но позже команда Hyperbridge пересмотрела его до $2,5 млн, учитывая потери из пулов поощрения в различных сетях. Проект обещал компенсировать средства пострадавшим.

В конце недели, 17 апреля, атаке подвергся протокол Kelp. Хакеры использовали уязвимость в кроссчейн-мосте, вызвав функцию lzReceive в контракте EndpointV2 и переведя 116 500 rsETH на свой адрес. Ущерб оценивается примерно в $293 млн. После инцидента протокол заморозил большинство операций. Ситуация также затронула лендинговую платформу Aave, через которую злоумышленник реализовал украденные активы.

Ужесточение регулирования криптообмена в России

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу, предусматривающую уголовную ответственность за незаконные операции с криптовалютой. В Уголовный кодекс РФ предлагается ввести новую статью 171.7, касающуюся незаконной организации обращения цифровой валюты.

«Наказывать будут не за разовый обмен криптовалюты, то есть — не обычных пользователей цифровых активов. Под незаконным оборотом понимается именно деятельность по организации обращения виртуальной валюты», — пояснила директор юридического департамента «ПЛАН Б» Ольга Захарова.

Наказание будет зависеть от размера ущерба. Базовый состав статьи предусматривает штраф до 300 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы до четырех лет. При наличии квалифицирующих признаков, таких как совершение деяния группой лиц или в особо крупном размере, срок лишения свободы может достигать семи лет, а штраф — до 1 млн рублей. Крупным ущербом предлагается считать сумму от 3,5 млн рублей, особо крупным — от 13,5 млн рублей. Эти поправки станут частью законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах», который может вступить в силу с 1 июля 2026 года.

Эксперты отмечают, что в зоне риска окажутся не только обменники, но и любые сервисы, обеспечивающие инфраструктуру или сопровождающие сделки. Основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов подчеркнул, что порог в 3,5 млн рублей является относительно небольшой суммой для сферы цифровых активов, что может легко привести к уголовной ответственности даже за незначительную прибыль от обмена.

Разъяснения SEC для криптокошельков и развитие ИИ

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала разъяснения по интерпретации программных интерфейсов для криптовалютных транзакций в контексте правил для брокеров-дилеров. Согласно документу, решения для операций через самокастодиальные кошельки могут быть освобождены от регистрации при определенных условиях. Главное требование — не побуждать инвесторов к конкретным сделкам с криптоактивами, квалифицируемыми как ценные бумаги, а также соответствовать другим стандартам SEC. Хотя разъяснение не имеет официальной силы, оно «обеспечивает большую ясность в применении законов», по мнению авторов. В криптосообществе документ назвали «одним из самых важных» за всю историю регулирования цифровых активов в США.

В сфере искусственного интеллекта компания OpenAI предоставила ограниченному кругу пользователей доступ к GPT-5.4-Cyber, новому решению для поиска уязвимостей в программном обеспечении. Эта версия GPT-5.4 призвана снизить порог отказа для работы в кибербезопасности и предлагает новые возможности для защитных рабочих процессов, включая обратный инжиниринг бинарных файлов. Это позволяет анализировать скомпилированное ПО на наличие уязвимостей без прямого доступа к исходному коду. Для доступа к инструменту требуется подтверждение личности.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для российских майнеров и инвесторов ужесточение регулирования криптообмена является ключевым событием. Предлагаемые поправки в УК РФ создают значительные риски для тех, кто занимается организацией оборота криптовалют, включая обменные сервисы и инфраструктурные проекты. Даже относительно небольшие суммы операций могут подпадать под уголовную ответственность. Это требует от участников рынка максимальной осторожности и тщательного изучения законодательных инициатив. Обычных пользователей, совершающих разовые обмены, изменения напрямую не коснутся, но общая атмосфера неопределенности и ужесточения контроля может повлиять на доступность и стоимость услуг по обмену. Майнерам следует внимательно отслеживать развитие ситуации с регулированием, поскольку это может повлиять на способы реализации добытых активов и общую легальность их деятельности в долгосрочной перспективе.