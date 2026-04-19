Сооснователь Ethereum Джозеф Любин высказал опасения по поводу концентрации инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в руках крупных технологических компаний. В интервью CoinDesk он отметил, что такая ситуация может создать серьёзные проблемы для криптоиндустрии.

Роль ИИ в криптоиндустрии

Любин подчеркнул, что ИИ всё чаще становится промежуточным звеном между пользователями и блокчейн-протоколами. По его словам, интерфейсы будут абстрагировать сложность, позволяя взаимодействовать с криптосистемами через намерения, а не прямые действия. Это может привести к тому, что пользователи будут всё больше зависеть от ИИ-агентов, управляемых крупными компаниями.

Разработчик считает, что децентрализованные технологии и криптография могут сыграть ключевую роль в обеспечении прозрачности и подотчетности. В частности, они позволят системам ИИ «проверять друг друга», что может снизить риски концентрации власти.

Будущее криптокошельков

Любин также рассказал о трансформации продуктов MetaMask, разработанных Consensys. Он описал кошелек как «новый вид необанка», которым пользователь полностью управляет. В будущем ИИ-агенты смогут действовать от имени пользователей, управляя активами и осуществляя транзакции.

Сооснователь Ethereum отметил рост интереса компаний к корпоративным решениям на базе Ethereum. По его мнению, такие блокчейны будут использоваться для повышения производительности и контроля, однако выпуск активов должен оставаться на базовом уровне сети.

Любин также высказался о стейблкоинах, назвав их переходным этапом к более децентрализованным формам денег. Он подчеркнул, что на текущем этапе стейблкоины всё ещё зависят от централизованных эмитентов.

Говоря о токенизации, Любин отметил, что традиционные и децентрализованные финансы постепенно сближаются. При этом он преуменьшил угрозу квантовых вычислений, назвав их долгосрочным и управляемым риском, к которому разработчики Ethereum готовятся уже много лет.

Что это значит? Концентрация инфраструктуры ИИ в руках крупных технологических компаний может привести к снижению децентрализации в криптоиндустрии. Это может повлиять на взаимодействие пользователей с блокчейн-протоколами и управление активами.

Практический вывод: Разработчикам и пользователям криптоиндустрии стоит обратить внимание на развитие децентрализованных технологий и криптографии, чтобы минимизировать риски концентрации власти в руках крупных игроков.