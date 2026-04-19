Франция стала эпицентром атак с использованием физического насилия против криптоинвесторов

Во Франции зафиксирован резкий рост случаев похищений и физического насилия против владельцев криптовалют. Власти усиливают меры безопасности.

Франция столкнулась с беспрецедентным ростом преступлений против владельцев криптовалют. С начала года в стране зафиксировано 41 похищение, связанное с криптоактивами, что в среднем составляет одно преступление каждые 2,5 дня. Такая статистика вынудила власти усилить меры безопасности и обратить внимание на эту новую угрозу.

Так называемые «атаки с использованием гаечного ключа» (wrench attacks) стали всё более распространёнными в криптосообществе. Преступники используют физическое насилие или угрозы, чтобы заставить жертв передать доступ к их криптокошелькам. Франция, где криптовалюты активно используются как средство сбережения и инвестиций, оказалась в центре этой проблемы.

По данным правоохранительных органов, большинство случаев происходит в крупных городах, таких как Париж, Лион и Марсель. Преступники часто нацеливаются на людей, которые публично обсуждают свои криптоактивы в социальных сетях или на специализированных форумах. Это делает их лёгкой мишенью для организованных групп.

Власти Франции уже начали принимать меры. Полиция усилила патрулирование в районах, где чаще всего происходят подобные инциденты, а также запустила кампанию по информированию граждан о рисках, связанных с публичным обсуждением своих криптоактивов. Кроме того, рассматривается возможность введения специальных законов, направленных на борьбу с этим видом преступности.

Что это значит

Для криптосообщества в России и СНГ ситуация во Франции служит важным напоминанием о необходимости соблюдения базовых правил безопасности. Публичное обсуждение своих активов, особенно в социальных сетях, может привлечь внимание преступников. Рекомендуется использовать аппаратные кошельки, хранить приватные ключи в безопасных местах и избегать разглашения информации о своих криптоактивах.

Частые вопросы

Что такое «атаки с использованием гаечного ключа»?
Это преступления, при которых злоумышленники используют физическое насилие или угрозы, чтобы заставить жертв передать доступ к их криптокошелькам.
Почему Франция стала центром таких преступлений?
Франция активно использует криптовалюты как средство сбережения, а публичное обсуждение активов в соцсетях делает инвесторов лёгкой мишенью.
Как защитить свои криптоактивы?
Используйте аппаратные кошельки, храните приватные ключи в безопасных местах и избегайте разглашения информации о своих активах в публичных источниках.

