ZachXBT обвиняет инсайдеров Rave DAO в манипуляции рынком

Известный аналитик блокчейна ZachXBT обвинил инсайдеров проекта Rave DAO в манипуляции рынком токена RAVE. По его словам, участники команды сначала искусственно подняли курс токена на 1,200%, а затем резко обрушили его, что вызвало обеспокоенность среди трейдеров.

Аналитик призвал трейдеров быть осторожными при работе с токеном RAVE и тщательно проверять информацию о проектах перед инвестированием. Он также отметил, что подобные схемы могут привести к значительным потерям для неопытных участников рынка.

Что это значит для российских инвесторов? Подобные случаи подчеркивают важность тщательного анализа проектов перед инвестированием. Российским трейдерам стоит обращать внимание на репутацию команды и прозрачность их действий на рынке.