Крупнейшие криптовалютные биржи Binance и Biget объявили о начале расследования резкого скачка стоимости токена RAVE, который за короткий период времени вырос на 4500%. Поводом для проверки стали подозрения в манипуляциях со стороны инсайдеров, которые могли искусственно раздуть цену актива.

Согласно данным аналитиков, почти 90% общего предложения токена RAVE было сконцентрировано всего в трёх кошельках. При этом миллионы токенов были переведены на биржи незадолго до начала резкого роста цены. Такая концентрация средств и активные транзакции перед скачком вызвали вопросы у регуляторов и участников рынка.

Представители Binance заявили, что биржа тщательно изучит все подозрительные транзакции и примет необходимые меры для защиты пользователей. Biget также подтвердила свою готовность сотрудничать с другими платформами и регуляторами для выяснения обстоятельств инцидента.

Что это значит для инвесторов из России и СНГ? Подобные случаи подчеркивают важность тщательного анализа криптовалютных активов перед инвестированием. Резкие скачки цен могут быть результатом манипуляций, что увеличивает риски потери средств. Рекомендуется избегать активов с высокой концентрацией токенов у небольшого числа владельцев и обращать внимание на прозрачность проекта.