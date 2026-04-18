Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) представило проект регулирования криптовалют, который, по мнению юристов, может стать самым обширным в мире.

FCA представило проект регулирования криптовалют

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало проект предложений по регулированию криптовалютного рынка страны. Документ уделяет особое внимание стейблкоинам, стейкингу и торговым платформам. Однако, по мнению некоторых экспертов, формулировки регулятора вызывают серьезные опасения относительно потенциально чрезмерно широкого охвата регулирования.

Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по глобальным регуляторным вопросам в компании Consensys, специализирующейся на программном обеспечении для Ethereum, заявил DL News, что FCA, похоже, настроено на создание в Великобритании криптоиндустрии по принципу «мама, можно?», где для любой деятельности потребуется разрешение на работу в стране.

Предложения FCA предшествуют принятию всеобъемлющего законопроекта о криптовалютах, который должен вступить в силу в Великобритании к октябрю 2027 года. Общественные консультации по текущему проекту продлятся до июня.

Потенциально самое широкое регулирование в мире

Основное беспокойство, по словам Хьюза, вызывает формулировка, которая обяжет огромное количество компаний регистрироваться в FCA. В проекте FCA говорится, что «ни одно лицо не может осуществлять регулируемую деятельность в Великобритании в рамках бизнеса, если оно не авторизовано или не подпадает под исключение».

Согласно документу, к регулируемой деятельности относятся: «операции с квалифицированными криптоактивами в качестве принципала или агента, организация сделок с квалифицированными криптоактивами, хранение и организация хранения квалифицированных криптоактивов и соответствующих указанных инвестиционных криптоактивов, выпуск квалифицированных стейблкоинов в Великобритании и организация стейкинга квалифицированных криптоактивов».

Неясно, что FCA подразумевает под «организацией сделок» с криптовалютами и будет ли это включать простое хранение криптовалюты в цифровом кошельке. Хьюз утверждает, что это определение шире, чем законодательство, принятое в США и ЕС, и в случае одобрения может стать «самым обширным регуляторным режимом с точки зрения организаций, которым потребуется регистрация для осуществления деятельности с точками соприкосновения».

«Режим Великобритании будет более обременительным и охватывающим для индустрии, чем то, что действует в ЕС в рамках MiCA или что, по всей видимости, внедряется в США при администрации Трампа», — отметил Билл Хьюз.

Юрист также подчеркнул в своем сообщении на платформе X, что в то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешила не-кастодиальным интерфейсам способствовать торговле токенами, если это делается нейтральным образом, FCA, напротив, стремится к обратному. По его словам, «интерфейсы, через которые пользователь может покупать или продавать криптовалюту, будут считаться предлагающими услугу, которая должна быть одобрена FCA (и соответствовать всем правилам справочника FCA) до того, как она будет предложена или доступна британской публике».

Подход США при администрации Трампа к регулированию криптопространства значительно отличается. Он характеризуется назначением про-криптовалютных специалистов на высокие должности в регулирующих органах, подписанием указов, направленных на стимулирование инноваций, и отменой судебных исков против ведущих компаний в сфере цифровых активов. При этом оппозиционные законодатели в США утверждают, что, позволяя процветать инновациям в криптопространстве, семья Трампа обогатилась за счет многочисленных проектов в ущерб потенциальным инвесторам.

Окончательное одобрение новых правил FCA должно будет получить от Министерства экономики и финансов Великобритании (Казначейства Его Величества).

Что это значит для криптоиндустрии и майнеров в СНГ?

Предложения FCA демонстрируют усиливающуюся тенденцию к ужесточению регулирования криптовалютного рынка в развитых странах. Если Великобритания примет столь широкие правила, это может создать прецедент для других юрисдикций, включая страны СНГ, которые также находятся в процессе формирования своей регуляторной базы. Для российских и СНГ-майнеров это означает, что международные рынки могут стать более сложными для выхода, а требования к комплаенсу для работы с зарубежными партнерами могут значительно возрасти. В долгосрочной перспективе это может подтолкнуть к развитию более локальных и децентрализованных решений, но также увеличит регуляторное давление на всю отрасль.

Практическое замечание для майнеров: ужесточение регулирования в крупных экономиках, таких как Великобритания, может косвенно повлиять на ликвидность и доступность некоторых криптовалютных сервисов, используемых майнерами для обмена или продажи добытых активов. Важно следить за развитием событий и диверсифицировать каналы работы с криптовалютой, а также быть готовыми к возможным изменениям в требованиях к идентификации и отчетности при взаимодействии с международными платформами.