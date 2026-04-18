Иран рассматривает биткоин как стратегический актив для оплаты нефтяных пошлин, но на практике использует стейблкоины, привязанные к доллару.

Иранское правительство официально признало биткоин в качестве одного из способов оплаты нефтяных пошлин. Основной причиной такого решения стали свойства BTC, которые делают его устойчивым к конфискации. Однако на практике пока используются только стейблкоины, привязанные к доллару США, такие как USDT.

Согласно данным аналитического центра Blockchain Policy Institute (BPI), биткоин был выбран Ираном как стратегический актив из-за его децентрализованной природы и невозможности контроля со стороны иностранных государств. Это особенно важно для страны, которая сталкивается с международными санкциями и ограничениями в финансовой сфере.

Несмотря на официальное признание биткоина, реальные транзакции по оплате нефтяных пошлин осуществляются с использованием долларовых стейблкоинов. USDT стал предпочтительным инструментом благодаря своей стабильности и широкому распространению на международных рынках. Это позволяет Ирану минимизировать валютные риски и упростить процесс расчетов.

Эксперты отмечают, что использование криптовалют в нефтяной отрасли Ирана может стать важным шагом в интеграции цифровых активов в глобальную экономику. Однако пока биткоин остается скорее стратегическим резервом, чем повседневным платежным инструментом.

Что это значит

Для России и стран СНГ ситуация в Иране может служить примером того, как криптовалюты могут использоваться для обхода международных санкций. Однако важно учитывать, что стабильность стейблкоинов делает их более привлекательными для текущих расчетов, в то время как биткоин остается инструментом долгосрочного хранения стоимости.