Администрация президента США в ближайшее время представит план создания стратегического резерва биткоина. Об этом заявил Патрик Уитт, исполнительный директор Совета советников президента по цифровым активам. Инициатива реализуется в рамках исполнения указа Дональда Трампа, подписанного ранее.

По словам Уитта, разработка стратегического резерва криптовалюты ведётся параллельно с продвижением законопроекта CLARITY Act. Этот документ призван закрепить на законодательном уровне принципы работы с цифровыми активами на государственном уровне.

Идея создания стратегического резерва биткоина впервые была озвучена администрацией Трампа в 2020 году. Тогда это предложение вызвало широкую дискуссию в политических и финансовых кругах. Сторонники инициативы утверждают, что такой резерв позволит США укрепить свои позиции на рынке цифровых активов и снизить зависимость от традиционных резервных валют.

В то же время критики проекта указывают на высокую волатильность криптовалют и отсутствие чётких механизмов регулирования. Тем не менее, администрация продолжает работать над реализацией этой идеи, считая её важным шагом в цифровой трансформации экономики.

Что это значит

Для России и стран СНГ планы США по созданию стратегического резерва биткоина могут стать важным сигналом. Это свидетельствует о растущем признании криптовалют на государственном уровне в крупнейшей экономике мира. Если инициатива будет реализована, это может повлиять на глобальный статус биткоина и ускорить его интеграцию в традиционную финансовую систему.