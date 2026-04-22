Финансовое управление Великобритании (FCA) провело серию рейдов в восьми различных локациях по всей стране, подозреваемых в организации нелегального пирингового криптотрейдинга. В ходе операции регулятор выдал предписания о прекращении деятельности (cease-and-desist orders) всем вовлечённым сторонам.

Рейды стали частью усилий FCA по борьбе с незаконной деятельностью в криптовалютной сфере. Регулятор отметил, что подобные операции направлены на защиту потребителей и предотвращение финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами.

FCA подчеркнуло, что пиринговый трейдинг криптовалют без соответствующей лицензии является нарушением законодательства Великобритании. Регулятор призвал граждан быть осторожными при выборе платформ для торговли и проверять наличие необходимых разрешений у операторов.

Это не первый случай, когда FCA принимает жёсткие меры против нелегальных криптоопераций. Ранее регулятор уже блокировал несколько платформ и выдавал предупреждения инвесторам о потенциальных рисках.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ это служит напоминанием о важности соблюдения законодательства при работе с криптовалютой. Даже если платформа кажется удобной и выгодной, отсутствие лицензии может привести к серьёзным последствиям, включая потерю средств и юридические проблемы.