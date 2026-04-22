Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приближается к внедрению инновационного исключения, которое позволит регулируемо торговать токенизированными ценными бумагами в блокчейне. Это может значительно упростить обращение цифровых активов.

SEC готовит исключение для токенизированных ценных бумаг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) находится на пороге внедрения важного регуляторного исключения, которое призвано облегчить торговлю токенизированными ценными бумагами непосредственно в блокчейне. Об этом заявил бывший председатель SEC Пол Аткинс, подчеркнув, что регулятор «находится на пороге» такого решения. Инициатива направлена на создание нормативной базы для соблюдения требований при торговле цифровыми активами, представляющими собой ценные бумаги.

Внедрение данного исключения может стать значительным шагом на пути интеграции традиционных финансовых рынков с технологиями блокчейна. Токенизированные ценные бумаги, по сути, являются цифровыми представлениями традиционных активов, таких как акции, облигации или фонды, записанными в блокчейне. Это позволяет автоматизировать многие процессы, повысить прозрачность и снизить операционные издержки. Однако до сих пор их обращение сталкивалось с серьезными регуляторными барьерами, поскольку действующие законы о ценных бумагах не были адаптированы под специфику децентрализованных технологий.

Пол Аткинс, который возглавлял SEC с 2005 по 2008 год и имеет глубокое понимание внутренней работы регулятора, выразил оптимизм по поводу скорого принятия этого решения. Он отметил, что регулятор осознает потенциал блокчейна для повышения эффективности рынков капитала. Ожидается, что новое исключение позволит участникам рынка создавать и торговать токенизированными активами, не опасаясь несоблюдения строгих требований, разработанных для традиционных систем. Это может открыть путь для институциональных инвесторов и крупных финансовых организаций к более активному использованию блокчейна в своих операциях.

Подобные инициативы SEC демонстрируют постепенное изменение подхода американских регуляторов к цифровым активам. Долгое время SEC занимала жесткую позицию, классифицируя многие криптовалюты как незарегистрированные ценные бумаги и инициируя судебные разбирательства. Однако, по мере развития технологий и роста интереса со стороны традиционных финансов, регулятор начинает искать пути для интеграции инноваций в существующую правовую систему, сохраняя при этом защиту инвесторов и стабильность рынка.

Пол Аткинс заявил: «SEC находится на пороге инновационного исключения для токенизированных ценных бумаг».

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и стран СНГ это потенциальное изменение в регулировании США имеет косвенное, но важное значение. Хотя прямого влияния на локальные рынки не ожидается, создание четких правил для токенизированных ценных бумаг в крупнейшей экономике мира может задать прецедент и стать ориентиром для других юрисдикций. Это может способствовать глобальному принятию и легитимизации цифровых активов, что в долгосрочной перспективе положительно скажется на всем крипторынке, включая его сегменты в РФ и СНГ. Увеличение институционального капитала в токенизированных ценных бумагах может привести к росту ликвидности и капитализации всего сектора цифровых активов.