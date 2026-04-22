Tiger Research прогнозирует значительный рост биткоина к середине года

Аналитическая компания Tiger Research представила свой прогноз по динамике курса биткоина, согласно которому ведущая криптовалюта может достичь отметки в 143 000 долларов США к завершению второго квартала 2024 года. Эксперты предполагают, что после достижения этого уровня рост может продолжиться, что указывает на устойчивый бычий тренд на рынке.

Этот прогноз основан на комплексном анализе различных рыночных факторов, включая динамику спроса и предложения, макроэкономические показатели и настроения инвесторов. В своих расчетах Tiger Research, вероятно, учитывает такие ключевые события, как предстоящий халвинг биткоина, который традиционно сокращает предложение новых монет и исторически предшествует значительным ценовым ралли. Также принимаются во внимание приток институционального капитала через спотовые ETF на биткоин, который наблюдается с начала года и демонстрирует устойчивый интерес крупных инвесторов к цифровым активам.

Помимо халвинга и ETF, на прогноз могли повлиять и другие факторы, такие как глобальная инфляция, политика центральных банков и геополитическая нестабильность, которые часто подталкивают инвесторов к поиску альтернативных активов, таких как биткоин, рассматриваемый многими как «цифровое золото». Увеличение принятия криптовалют крупными корпорациями и развитие инфраструктуры для их использования также способствуют укреплению позиций биткоина на мировом финансовом рынке.

Важно отметить, что подобные прогнозы всегда носят вероятностный характер и не являются гарантией будущих результатов. Рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью, и на него могут влиять неожиданные события, такие как изменения в регулировании, технологические прорывы или крупные взломы. Инвесторам следует проявлять осторожность и проводить собственные исследования перед принятием инвестиционных решений, основываясь на диверсификации портфеля и управлении рисками.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ прогноз Tiger Research означает потенциальную возможность для получения прибыли, но также напоминает о необходимости тщательного анализа рисков. Учитывая текущие ограничения на международные финансовые операции, инвестиции в биткоин могут быть одним из немногих доступных способов сохранения и приумножения капитала в условиях высокой инфляции и нестабильности национальных валют. Однако важно использовать проверенные платформы и соблюдать все местные регуляторные требования.

Для майнеров в регионе, особенно тех, кто использует ASIC-оборудование, рост курса биткоина до $143 000 к июлю будет означать значительное увеличение доходности. При таком сценарии окупаемость инвестиций в новое оборудование ускорится, а текущие операции станут ещё более прибыльными. Это может стимулировать дальнейшее расширение майнинговых мощностей и привлечение новых участников в отрасль, несмотря на возможные вызовы, связанные с доступностью электроэнергии и регулированием. Майнерам стоит внимательно следить за ценой электроэнергии и эффективностью своего оборудования, чтобы максимизировать прибыль в условиях растущего рынка.