Двадцатый пакет санкций ЕС запрещает операции с российскими криптосервисами с мая 2026 года. Одновременно в РФ разрабатывается законопроект, централизующий крипторынок. Эти меры создают серьёзные риски для российских криптоинвесторов и майнеров, усиливая изоляцию сектора.

Европейские санкции: изоляция российского крипторынка

Европейский Союз ввёл двадцатый пакет санкций, который с 24 мая 2026 года полностью запрещает любые транзакции с криптопровайдерами и обменными платформами, зарегистрированными на территории Российской Федерации. Это означает, что участники крипторынка в юрисдикции ЕС не смогут легально взаимодействовать с российскими криптосервисами. Данное решение направлено на усиление финансовой изоляции России и предотвращение использования криптовалют для обхода существующих ограничений.

Последствия этого шага могут быть весьма значительными. Крупные европейские криптобиржи и платформы уже сейчас проявляют повышенную осторожность, отказываясь от работы с активами, имеющими российское происхождение. Это создаёт прецедент, когда даже криптовалюта, не связанная напрямую с преступной деятельностью, может быть признана «грязной» из-за её связи с российским контуром. Таким образом, европейские санкции фактически делают любую криптовалюту, прошедшую через российские сервисы или принадлежащую российским гражданам, токсичной для европейского рынка.

Российское регулирование: централизация и риски

Параллельно с ужесточением европейских санкций, российские власти активно работают над законопроектом «О цифровой валюте и цифровых правах». Этот документ предусматривает обязательное хранение криптовалют в депозитариях и запрет на использование личных криптокошельков для определённых операций. Цель такого регулирования — централизация внутреннего крипторынка и усиление контроля над оборотом цифровых активов в стране.

Сочетание этих двух факторов — внешних санкций и внутреннего регулирования — создаёт уникальную и крайне сложную ситуацию для российских криптоинвесторов и майнеров. С одной стороны, европейские ограничения отрезают доступ к международным площадкам, а с другой — российское законодательство стремится максимально контролировать и ограничивать свободу действий внутри страны. Это может привести к формированию полностью изолированного и жёстко регулируемого российского крипторынка, что значительно снизит его привлекательность и ликвидность.

Что это значит для российских криптоинвесторов и майнеров?

Для российских криптоинвесторов и майнеров текущая ситуация несёт повышенные риски. Михаил Успенский, член экспертного совета Госдумы по законодательному регулированию криптовалют, отмечает, что крупные европейские платформы уже сейчас избегают работы с криптовалютой, имеющей «российский след». Это означает, что активы, которые когда-либо хранились или проходили через российские сервисы, могут быть заблокированы или подвергнуты дополнительным проверкам на международных биржах.

Однако не все эксперты разделяют столь категоричную оценку. Дарья Митрохина, ведущий юрист по международным проектам Right Side, считает, что криптовалюта, принадлежащая обычным гражданам РФ или прошедшая через несанкционные платформы, не будет автоматически считаться «грязной». Она подчёркивает, что санкции ЕС направлены на активы, связанные с преступной деятельностью или обходом санкций. Тем не менее, даже такая криптовалюта будет нести повышенный риск, и иностранные платформы станут более осторожными в работе с российскими пользователями.

Ольга Очеретяная, старший юрист практики криптовалютного регулирования и майнинга Right Side, предупреждает, что если российское регулирование будет принято в текущем виде, оно может непреднамеренно помочь европейским санкциям. Централизация и обязательное хранение активов в российских депозитариях сделают процесс отслеживания и блокировки криптовалюты, связанной с РФ, значительно проще для иностранных регуляторов. Это создаст «ловушку» для российских криптоактивов, усиливая их изоляцию и снижая возможности для свободного оборота.

Для майнеров в России это означает, что продажа добытой криптовалюты на международных рынках может стать значительно сложнее. Необходимость доказывать «чистоту» происхождения активов, а также потенциальные ограничения на вывод средств могут существенно повлиять на рентабельность майнингового бизнеса. Возможно, майнерам придётся искать альтернативные пути реализации своих активов, что может включать использование децентрализованных бирж (DEX) или прямые P2P-сделки, хотя и эти методы несут свои риски и ограничения.

В целом, российским криптоинвесторам и майнерам необходимо внимательно следить за развитием законодательства как в России, так и в ЕС, а также быть готовыми к возможным ограничениям и изменениям в работе с цифровыми активами. Диверсификация хранения активов и использование различных юрисдикций могут стать ключевыми стратегиями для минимизации рисков в условиях усиливающейся изоляции.