Штат Висконсин инициировал судебное разбирательство против нескольких известных финансовых и криптовалютных платформ, в числе которых Kalshi, Polymarket, Robinhood, Coinbase и Crypto.com. Основное обвинение заключается в незаконном предложении и продвижении контрактов, связанных с исходами спортивных событий. Этот шаг со стороны Висконсина значительно углубляет существующий конфликт между государственными регуляторами, отвечающими за соблюдение законов об азартных играх, и федеральными органами, регулирующими финансовые рынки, в отношении правового статуса и регулирования рынков предсказаний.

Суть претензий и участники иска

Иск, поданный в окружной суд штата Висконсин, утверждает, что вышеупомянутые компании нарушают законодательство штата, предлагая контракты, которые, по мнению истца, являются нелицензированными азартными играми. В центре внимания оказались так называемые «рынки предсказаний», где пользователи могут делать ставки на исход различных событий, включая спортивные матчи. В то время как некоторые платформы, такие как Kalshi, позиционируют себя как регулируемые биржи событийных контрактов под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), власти Висконсина рассматривают их деятельность как форму незаконных ставок.

Среди ответчиков выделяются:

Kalshi: Платформа, специализирующаяся на контрактах на события и имеющая лицензию CFTC. Ее деятельность является ключевым элементом спора, поскольку она утверждает, что ее продукты — это не азартные игры, а финансовые инструменты.

Децентрализованный рынок предсказаний, работающий на блокчейне, что добавляет сложности в регулирование его деятельности.

Robinhood, Coinbase, Crypto.com: Эти крупные игроки криптоиндустрии и традиционных финансов также оказались в списке ответчиков, вероятно, из-за их роли в распространении или поддержке подобных продуктов, либо из-за предложений, которые могут быть интерпретированы как связанные с исходами событий.

Этот иск является частью более широкой тенденции, когда штаты пытаются регулировать новые формы онлайн-активности, которые они считают азартными играми, в то время как федеральные регуляторы и сами компании настаивают на их статусе финансовых инструментов или инновационных продуктов.

Конфликт юрисдикций: штат против федерации

Основная проблема заключается в размытости границ между регулируемыми финансовыми инструментами и нелицензированными азартными играми. CFTC, как федеральный регулятор, одобрила некоторые рынки событийных контрактов, считая их законными деривативами. Однако законодательство многих штатов, включая Висконсин, имеет свои собственные строгие определения азартных игр, которые часто шире федеральных. Это создает правовой вакуум и конфликт юрисдикций, где то, что законно на федеральном уровне, может быть незаконно на уровне штата.

Подобные судебные процессы не новы. Ранее CFTC уже предпринимала действия против Polymarket, что привело к урегулированию и штрафу в размере 1,4 миллиона долларов в 2022 году за отсутствие регистрации. Однако этот случай касался федерального регулирования, а не конфликта с законами штатов об азартных играх. Иск Висконсина подчеркивает, что даже если платформа имеет федеральное одобрение или урегулировала претензии с федеральными органами, она все равно может столкнуться с юридическими проблемами на уровне штатов.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Хотя данный судебный процесс напрямую не затрагивает майнинг или регулирование криптовалют в России и СНГ, он является важным индикатором растущего давления со стороны регуляторов на новые финансовые продукты, особенно те, что находятся на стыке финансов и азартных игр. Для инвесторов и участников крипторынка из РФ/СНГ это означает, что глобальная тенденция к ужесточению регулирования и классификации различных криптоактивов и децентрализованных приложений продолжается. В России и ряде стран СНГ регулирование криптовалют находится на стадии формирования, и подобные прецеденты могут влиять на подходы местных властей к классификации новых продуктов, включая децентрализованные рынки предсказаний или другие формы токенизированных активов. Майнерам стоит помнить, что общая регуляторная неопределенность может косвенно влиять на ликвидность и спрос на криптоактивы, что, в свою очередь, сказывается на доходности майнинга.