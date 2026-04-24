XRP под угрозой падения на 40% к биткоину, несмотря на приток средств в ETF

Криптовалюта XRP демонстрирует устойчивый приток капитала в спотовые биржевые фонды (ETF), фиксируя девять последовательных дней чистого притока. Этот факт, казалось бы, должен поддерживать курс актива, однако аналитики предупреждают о потенциальном значительном снижении стоимости XRP относительно биткоина (BTC), которое может достичь 40%.

Последние данные показывают, что спотовые XRP ETF успешно поглощают давление продавцов на рынке, что в долгосрочной перспективе может способствовать восстановлению цены XRP. Тем не менее, технический анализ указывает на тревожные сигналы. На недельном графике пара XRP/BTC сформировала медвежий паттерн «голова и плечи», который обычно предвещает значительное снижение. Этот паттерн завершился пробоем линии шеи, что усиливает опасения относительно дальнейшего падения.

Целевой уровень для этого медвежьего паттерна находится в районе 0,00000800 BTC. Если текущий курс XRP/BTC составляет около 0,00001300 BTC, то достижение указанной цели означает падение примерно на 38-40%. Такое снижение может оказать существенное давление на держателей XRP, особенно тех, кто рассчитывал на рост актива после недавних позитивных новостей, связанных с судебными разбирательствами и потенциальным одобрением ETF в США.

Исторически XRP демонстрировал высокую волатильность и чувствительность к новостному фону. Несмотря на то, что приток средств в ETF является позитивным фундаментальным фактором, он не всегда способен полностью нивелировать сильные технические сигналы или общую рыночную динамику. В данном случае, доминирование биткоина на рынке и его недавний рост могут способствовать перетоку капитала из альткоинов, включая XRP, в BTC.

Для майнеров, хотя XRP не является активом для прямого майнинга, понимание динамики рынка альткоинов относительно биткоина крайне важно. Диверсификация портфеля и хеджирование рисков становятся особенно актуальными в периоды повышенной волатильности и потенциального снижения стоимости активов. Майнеры, получающие вознаграждение в BTC, могут использовать это как возможность для приобретения других активов по более выгодным ценам, если риски падения XRP/BTC реализуются.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, активно следящих за криптовалютным рынком, текущая ситуация с XRP является важным индикатором. Несмотря на позитивные новости о притоке средств в ETF, технические сигналы указывают на потенциальное значительное снижение относительно биткоина. Это подчеркивает необходимость тщательного анализа не только фундаментальных, но и технических факторов при принятии инвестиционных решений.

В условиях неопределенности регулирования крипторынка в регионе, инвесторам рекомендуется проявлять особую осторожность и не поддаваться FOMO (страху упустить выгоду). Диверсификация портфеля, четкое понимание рисков и использование стоп-лоссов могут помочь минимизировать потенциальные потери в случае реализации медвежьего сценария для XRP. Важно помнить, что даже позитивные новости не гарантируют немедленного роста, а рынок криптовалют остается крайне непредсказуемым.