Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether объявил о заморозке $344 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью, по запросу правоохранительных органов США. Это одна из крупнейших операций компании по блокировке средств.

Tether блокирует средства, связанные с преступностью

Компания Tether, крупнейший эмитент стейблкоина USDT, объявила о заморозке активов на сумму 344 миллиона долларов США. Эти средства, по заявлению компании, были связаны с противоправной деятельностью и заблокированы по запросу правоохранительных органов Соединенных Штатов. Данная операция стала одной из наиболее масштабных по объему замороженных активов, когда-либо проводимых Tether.

В официальном сообщении Tether подчеркивается, что компания активно сотрудничает с властями для предотвращения использования своих продуктов в незаконных целях. Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, заявил: «USDT не является безопасным убежищем для незаконной деятельности. Мы сочетаем прозрачность блокчейна с мониторингом в реальном времени и прямым взаимодействием с правоохранительными органами, чтобы остановить движение средств до того, как они будут перемещены».

Механизм заморозки активов Tether основан на функционале смарт-контракта USDT, который позволяет блокировать определенные адреса кошельков, предотвращая отправку или получение токенов. Это дает компании возможность оперативно реагировать на запросы властей и пресекать транзакции, связанные с криминалом.

Усиление борьбы с незаконной деятельностью

Эта последняя операция с американскими правоохранительными органами является частью долгосрочной стратегии Tether по борьбе с незаконным использованием криптовалют. Компания на протяжении многих лет активно сотрудничает с федеральными службами США, помогая пресекать мошеннические схемы, такие как «забой свиней» (pig butchering), особенно распространенные в Азии. В рамках этой работы Tether регулярно замораживает средства, находящиеся на криминальных кошельках.

В феврале текущего года Tether также оказал содействие турецким властям в расследовании дела об отмывании денег, заблокировав криптовалютные активы на сумму более полумиллиарда долларов. По данным компании, с 2023 года Tether сотрудничал с 340 правоохранительными органами в 65 странах, в результате чего было заморожено более 4,4 миллиарда долларов США в различных активах.

Tether подчеркивает свой проактивный подход к борьбе с недобросовестными участниками рынка. Ранее в этом месяце компания объявила о пожертвовании 127,5 миллиона долларов децентрализованной бирже Drift Protocol, пострадавшей от хакерской атаки, чтобы помочь компенсировать потери пользователям.

Контраст с конкурентами и значение для рынка

Действия Tether контрастируют с критикой, направленной в адрес его основного конкурента, эмитента стейблкоина USDC — компании Circle. Circle подверглась критике за недостаточную оперативность в заморозке средств, связанных с незаконной деятельностью. Например, после взлома Drift Protocol 1 апреля, когда хакеры (предположительно из Северной Кореи) похитили почти 300 миллионов долларов в USDC, эксперты по блокчейну отметили, что Circle действовала недостаточно быстро.

Известный крипто-аналитик ZachXBT в этом месяце привел 15 примеров хакерских атак, в которых Circle, по его мнению, предприняла «минимальные действия против незаконных средств». Иск, поданный бывшим пользователем Drift, даже утверждает, что Circle «ничего не сделала, пока злоумышленники пытались обналичить свою добычу».

Tether в своем объявлении подчеркнул, что его «подход отличается» при оказании помощи властям, акцентируя внимание на сочетании прозрачности блокчейна, мониторинга в реальном времени и прямого взаимодействия с правоохранительными органами для предотвращения движения средств.

Что это значит для российского и СНГ-рынка

Для пользователей и инвесторов из России и стран СНГ эта новость означает усиление контроля за оборотом стейблкоинов, особенно USDT. В условиях растущего внимания регуляторов к криптовалютному рынку, действия Tether демонстрируют, что даже децентрализованные активы могут быть подвержены централизованному контролю в случае выявления незаконной деятельности. Это подчеркивает необходимость соблюдения законодательства и осторожности при взаимодействии с неизвестными контрагентами, а также при использовании криптовалют для трансграничных операций. Российские и СНГ-пользователи должны быть осведомлены о рисках заморозки активов, если их средства будут связаны с подозрительной активностью, даже если они не являются прямыми участниками преступления.

Практический вывод для майнеров

Майнерам, особенно тем, кто использует стейблкоины для расчетов или хранения прибыли, следует учитывать возросший риск заморозки средств. Если вы используете USDT для получения выплат от пулов или для обмена на фиат, убедитесь, что ваши средства не имеют отношения к подозрительным адресам. Рекомендуется использовать проверенные и регулируемые платформы для обмена и хранения, а также диверсифицировать активы, не полагаясь исключительно на один стейблкоин. Прозрачность блокчейна означает, что история транзакций доступна, и любые связи с незаконной деятельностью могут быть отслежены и привести к блокировке средств.